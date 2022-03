Objetivo: romper la racha lejos de A Lomba

No va a ser sencillo ya que el Navalcarnero no es precisamente un rival fácil para ello, pero el Arosa se ha conjurado para conseguir romper la mala racha de resultados que arrastra como foráneo, especialmente, cuando juega en campos de hierba artificial como el Mariano González. Enfrente se va a encontrar con un Navalcarnero al alza, situado en la tercer aplaza de la clasificación y con miras de seguir subiendo. En esa buena clasificación han tenido mucho que ver los buenos resultados obtenidos como local, donde tan solo ha perdido un partido, el que disputó frente al Leganés B.

Jorge Otero, técnico del Arosa, no duda en deshacerse en elogios sobre la calidad del rival. “Son uno de los mejores equipos de la categoría, tiene jugadores con muy buen pie que nos van a obligar a trabajar muy juntos en tareas defensivas, ya que combina mucho y acumula muchos jugadores en zona de balón”, señala. Aunque es consciente de que su equipo va a sufrir en varios tramos del encuentro, Otero también insiste en la igualdad de la categoría para asumir que “se le puede hacer daño, sobre todo cuando incorpora con los laterales arriba, abriendo muchos espacios a sus espaldas, por eso debemos tener el balón, quererlo y arriesgar en momentos puntuales; hay que mantener la idea del partido ante el Unión Adarve, algo para lo que estamos preparados”.

El técnico arlequinado reconoce los problemas de su equipo cuando juega como foráneo, donde no suma los tres puntos desde el pasado 12 de diciembre, cuando superaba por 0-2 y con mucha solvencia al Móstoles. Desde entonces, tan solo ha sumado un punto de 12 posibles, un a circunstancia que está ayudando a que los arlequinados no consigan separarse de la zona de peligro. Otero no encuentra una respuesta clara a esta situación ya que “nuestro sistema, nuestra idea, no varían tanto con respecto a jugar de local, la idea es que el equipo sea regular, pero nos está costando obtener esa regularidad y mantener la línea ascendente de los encuentros que disputamos como locales”, señala. Vuelve a restar importancia a la superficie al recordar que “nosotros entrenamos en campo de hierba artificial, por lo que no puede ser una disculpa”.

Para el encuentro de esta tarde en el Mariano González, el técnico arlequinado no va a poder contar con Pedro García ni con Róber, ambos lesionados.