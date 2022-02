Con dos palmos de narices se quedó el Arosa en el minuto 92. Una vez más se ha vuelto a demostrar que los descuentos en A Lomba son harina de otro costal, si bien en esta ocasión el beneficiado fue el visitante. Un Unión Adarve que, ni por asomo, igualó en méritos a los arlequinados, pero que terminó llevándose el mismo premio para impedir que los locales pusiesen el mejor colofón posible a un partido plagado de merecimientos.

El duelo comenzó con una salida intensa por parte de un Unión Adarve que parecía decidido a intimidar a los locales. Con una línea de tres centrales, los madrileños acumulaban jugadores en la zona medular logrando inicialmente el objetivo de desactivar la sala de máquinas compuesta por el doble pivote formado por Mon y Alberto Martín. La temida intensidad física de los de Diego Nogales estaba haciendo acto de presencia en cada disputa.

La sensación de control del partido por parte del Adarve se acrecentó con una magnífica situación para abrir el marcador. Llegó con un excelente pase de Cruz por encima de la línea defensiva local que habilitó el desmarque de ruptura que se plantó solo ante Álex Cobo, pero el portero local le ganó la partida cuando ya se temía lo peor en A Lomba.

Fue entonces como si como el susto despertase a los de Jorge Otero que empezaron a igualar en energía y agresividad a su rival. Poco a poco fueron capaces de llevar el balón a un área que al comienzo parecía demasiado lejana. Con un juego más directo sobre los delanteros, obligado en buena medida por la irregularidad del césped de A Lomba, el Arosa empezó a hacer trabajar a un Dani Simón que disputaba sus primeros minutos de la temporada. Primero con un disparo desde la frontal de Luis Nuño que despejó con apuros el portero madrileño. Poco después, y también con el asturiano como rematador, los arlequinados lograron generar un espacio para la aparición de Cotilla en su banda izquierda. Su centro llegó a los pies de Nuño que finalizó con una volea con la izquierda que sacó el cancerbero visitante bajo palos. El córner sucesivo fue rematado libre de marca por Alberto Martín, pero sin la dirección correcta.

No cesaban en su empeño los locales alentados por una grada de Preferencia incansable. Las tentativas de gol se amontonaban una tras otra ante un Unión Adarve que había perdido su poder de intimidación. Incluso reclamaron desde la grada la expulsión de Salama por un agarrón a Luismi cuando ya enfilaba la portería en situación de clara ventaja. La falta botada por Mon se fue por poco.

Si el juego fluía por bandas eran buenas noticias para el Arosa. Cotilla volvió a aparecer con su guante en forma de bota izquierda para poner un balón que Dani Simón sacó apuradamente con el puño y el rechace cayó a la cabeza de un Pedro Beda que no acertó a embocar. Precisamente el brasileño empezó a lucir toda la calidad que atesora dándole continuidad y soluciones al juego de su equipo. Fue él quien habilitó una jugada que presentó a Mon cerca de la línea de fondo con ventaja, pero su centro se perdió entre una maraña de piernas.

Sufría el líder en el tramo final de la primera parte, pero el Arosa no conseguía noquearlo con un golpe certero en forma de gol. Y eso que aún tendría dos claras situaciones para hacerlo. Primero con una combinación entre Porrúa y Luismi que el delantero desaprovechó con un disparo demasiado precipitado cuando disponía de tiempo y espacio para encarar a Dani Simón. Un portero que volvió a erigirse en protagonista con una excelente intervención en un nuevo remate de Nuño que sacó en una exhibición de agilidad y reflejos poco antes de la llamada a vestuarios.

La ambición local siguió intacta en la segunda parte. El líder no encontraba los galones para domar a un rival enrabietado que seguía presionando y que no daba opción a su rival. El Adarve buscó soluciones en el banquillo, pero el Arosa no se descompuso sino todo lo contrario. En el primer acercamiento serio, los de Jorge Otero hicieron el gol. Fue en una de las mil disputas de Luismi cuando el delantero vigués salvó un balón en la línea de fondo que convirtió en una asistencia que se paseó por el área pequeña. Porrúa apareció entonces en el segundo palo para mandar el balón al fondo de la red e invadir de alegría A Lomba.

Lejos de plegar velas, los arlequinados pusieron rumbo firme hacia el 2-0 que se convirtió en la tierra prometida. Lo tuvo Porrúa en una acción calcada a la del gol tras centro de Fontán, pero su remate envenenado dio en la pierna de un defensor cuando ya se cantaba su doblete. También pudieron marcar, en una doble ocasión Luismi primero y Diego Diz a bocajarro después, y tampoco. Incluso Campillo cabeceó un córner que el mejor de los madrileños, Dani Simón, sacó como pudo con los pies sobre la línea de gol.

Y ya en el descuento, el Unión Adarve encontró un balón suelto en el área tras una falta lateral que Mayorga convirtió en un gran zurdazo que sacó Cobo con un paradón. Pero el rechace cayó a pies de Andrej que marcó y dejó a los locales con un punto más amargo que dulce.

“No me queda más que felicitar a los chavales” En su reflexión sobre lo que fue el choque, Otero consideraba que “excepto en los primeros minutos fuimos mejores. Llegamos mucho ante un rival de categoría. Es cierto que ellos nos exigieron mucho, especialmente en el balón parado y su gol llega en una segunda jugada que no defendimos bien. Nos empatan después de un muy buen partido del equipo y no me queda más que felicitar a los chavales. Ahora cabeza arriba porque hemos estado a un grandísimo nivel. Tristes por el resultado, pero que nos tiene que servir para seguir en esta línea de esfuerzo y a pensar en el siguiente”. Añade además que “nos esperábamos un Adarve que no se iba a equivocar. Tuvimos el partido controlado y jugamos bien sobre las bandas. Gente como Porrúa, Beda y Nuño estuvieron a muy buen nivel para hacer frente a un equipo físicamente muy fuerte. Creamos ocasiones muy claras, pero el 2-0 no llegó”. Recordaba también que “veníamos de una derrota difícil de asimilar, pero el equipo hizo lo que sabe hacer y lo que tiene que ser lo habitual”.

Ficha del partido:

AROSA: 1

Álex Cobo; Javi Fontán, Pedro García (Ross, min. 67), Campillo, Cotilla; Alberto Martín, Mon (Jorge Fajardo, min. 82), Luis Nuño (Julio Rey, min. 75), Porrúa (Sidibé, min. 82); Luismi y Pedro Beda (Diego Diz, min. 82).

UNIÓN ADARVE: 1

Dani Simón; Ramos, Salama, Mayorga, Gallardo, Nouman (Calleja, min. 66); Cruz (Íker, min. 84), Cidoncha (Andrej, min. 72), Portero, Maganto (Miñambres, min. 72) y Montejo (Tellechea, min. 84).

GOLES: 1-0, min. 60: Porrúa; 1-1, min. 92: Andrej.

ÁRBITRO: Gorka Mazo Maruri (Castilla-León), auxiliado por Mario Moreno y Rubén Gámez. Amonestó por parte local a Luis Nuño, Pedro García, Pedro Beda, Ross y por parte visitante a Salama, Portero, Cidoncha.

INCIDENCIAS: Jornada número 23. Cerca de un millar de espectadores en A Lomba.