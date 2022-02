Era un partido capital, un derbi en el que ambos equipos se jugaban la posibilidad de huir de la zona de descenso, por eso el inicio fue un tanto titubeante por parte de ambos. Sin embargo, el Coruxo se asentó sobre el césped artificial de Fragoselo y fue superior en casi todos los aspectos del juego al Arosa, que nunca se sintió cómodo. En defensa, los arlequinados aguantaron sufriendo en las bandas, sobre todo en la izquierda, donde un ex de los arlequinados, Chiqui, superaba una y otra vez a Piay. En ataque el Arosa no existió. Porrúa y Luismi estuvieron muy lejos de recibir un balón en condiciones y nunca inquietaron a Alberto.

La derrota ante el Coruxo no resulta dramática pero sí deja al Arosa con la obligación de no bajar la guardia en los próximos encuentros. Quizás el 3-0 fue excesivo, ya que el tercer tanto se encajó con el equipo volcado al ataque, pero el partido deja malas sensaciones, sobre todo, por el escaso bagaje ofensivo.

El Arosa se encontró con un Coruxo que asumió el dominio del balón desde el inicio y le planteó una presión alta que le obligaba a rifar el balón o arriesgarse a perderla en zona peligrosa. Así ocurrió en el minuto 6, en una internada a trompicones de Chiqui que dejó solo a Garci, cuyo disparo se fue rozando el poste. Poco después era Silva el que no llegaba por milímetros a un buen balón de Mateo. Poco a poco, el Arosa comenzó a asentarse sobre el terreno de juego y comenzaron a acercarse con timidez a la meta de Alberto con varios centros laterales que no encontraron rematador.

Álex Cobo se erigió en salvador de los arlequinados en el minuto 30. Mateo robó un balón en el centro del campo, filtra un buen paso a Silva que observa la incorporación de Chiqui por la izquierda pero su disparo lo adivinó claramente el meta catalán. La ocasión llegaba cuando mejor estaba el Arosa, teniendo el balón y dominando el encuentro. El ex del Arosa se estaba convirtiendo en un quebradero de cabeza para los vilagarcianos. En el 34, una buena transición del Coruxo permitía a Chiqui perfilar el balón a su pierna derecha, pero el balón no acabó de coger la rosca necesaria para colarse por el palo contrario.

Las ocasiones hicieron titubear a los arlequinados, circunstancia que el Coruxo aprovechó para volver a hacerse con el control del juego y aferrarse a Chiqui, el mejor del partido durante la primera mitad.

La segunda mitad arrancó con el Coruxo escondiéndole el balón a un Arosa que seguía teniendo ciertos problemas para cerrar las bandas, especialmente la que ocupaba Chiqui, aunque parecía no sufría en exceso en defensa. En ataque no existió. Ni Luismi ni Porrúa tenían incidencia alguna en el juego y el Arosa no pasaba del centro del campo. El balón era de los vigueses, que mantenían el mismo plan de partido que en la primera parte, golpeando una y otra vez por la banda izquierda, donde Piay sufría para frenar a Chiqui.

Pedro García y Ross estaban siendo los mejores de los arlequinados. El primero cortó varias acciones de mucho peligro en el área y achicaba balones de forma constante, aunque no llegó a la jugada clave que marcaría el devenir del encuentro. Esta llegó en el minuto 64, con Chiqui arrancando en la banda, haciendo una pared con Mateo, adentrándose en el área por velocidad y definiendo al palo largo, a donde Álex Cobo tenía imposible llegar. Era el 1-0 y Otero agitó el banquillo tratando de buscar un revulsivo. Al campo salieron Pedro Beda y Luis Nuño, toda la artillería que tenía a su disposición, pero el movimiento no acabaría de beneficiar al Arosa. El tanto cambiaba el escenario por completo, con un Arosa que debía dar un paso adelante y arriesgarse a dejar espacios para la velocidad de los puntas del Coruxo

Una contra que terminó en centro de Cotilla y un intento de Diego Diz de adentrarse en el área fueron los tímidos intentos del Arosa de acercarse a la meta contraria, pero se encontraron con un Coruxo que replegaba con rapidez y se mostraba solvente en los aspectos defensivos.

Es más, lo que llegó fue la sentencia. Un error en la salida del balón ante la presión en bloque alto de los locales, permitió a Antón de Vicente robar el balón, Youseff puso la velocidad y el pase a Mateo, que solo tuvo que cruzarla ante la salida desesperada de Álex Cobo. El 2-0 era una losa muy pesada para los arlequinados que, por mediación de Luis Nuño, disparaban por primera vez en el partido por dentro de los tres palos. Fue Nuño, aunque el balón lo atrapó con facilidad Alberto.

El Arosa terminó el partido en campo contrario, pero las prisas por hacer lo que no se pudo hacer antes, no ayudaron mucho a reducir la ventaja. Un disparo lejano de Fajardo, que se fue alto y alguna incorporación de Cotilla fueron el único bagaje del equipo de Otero. Es más, un robo de Aarón, que había entrado hacía poco en el campo, permitió al jugador del Coruxo aprovechar que toda la defensa estaba incorporada al ataque, plantarse delante de Álex Cobo y superarlo con un fuerte disparo.

Ficha Técnica:

Coruxo: 3

Alberto; Johan, Pablo Crespo, Lucas Puime, Aitor Aspas; Antón De Vicente, Dani Vidal, Garci (Álex Ares, min. 46), Chiqui (Aarón, min. 80), Mateo (Jacobo Trigo, min. 80); y Silva (Youssef, min. 57)

Arosa: 0

Álex Cobo, Piay, Pedro García, Ross, Cotilla; Alberto Martín, Diego Diz, Mon (Fajardo, min. 80), Julio Rey (Luis Nuño, min. 65), Porrúa (Pedro Beda, min. 65); y Luismi.

Goles: 1-0, min. 64: Chiqui; 2-0, min. 78: Mateo; 3-0, min. 91: Aarón. Árbitro: Héctor Bouzas Laconti (Las Palmas), auxiliado por Gabriel Brito y Aitor Ramírez. Amonestó a los locales Chiqui, Lucas Puime y Mateo. Por los visitantes amarilla para Pedro García. Incidencias: Campo de Fragoselo (Vigo). Jornada número 22. Se guardó un minuto de silencio por las víctimas del pesquero Villa de Pitanxo.