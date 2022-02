“Solo pensé en controlarlo, vi que el balón me quedaba de cara a portería, levanté la cabeza y tiré ... en el minuto en el que estábamos era difícil que entrase, pero lo hizo”. Así narraba ayer su tanto el joven Álex Rodríguez, convertido en el héroe del partido que midió al Arosa con la Gimnástica Segoviana y que se resolvió con un tanto del juvenil arlequinado en el último suspiro. Álex había saltado al terreno de juego unos diez minutos antes para sustituir a un Porrúa que estaba sufriendo calambres . “Ya no me esperaba que pudiese entrar, pero cuando Rodri (el delegado del equipo) me llamó me puse un poco nervioso, pero pasó en cuanto salté al terreno de juego”.

Esos minutos eran los primeros con el primer equipo esta campaña después de haber debutado hace ya dos temporadas en un encuentro ante el Polvorín de Lugo. El joven jugador reconocía ayer que “me gustaría tener más minutos pero esas oportunidades hay que ganárselas, intentaré hacerlo cada vez que tenga ocasión, para eso trabajo”. El tanto, la celebración y el reconocimiento de todo el equipo y de la afición es algo que Álex Rodríguez nunca olvidará pero que “ya pasó, fue muy bonito, pero la realidad volverá a ser hoy, cuando volvamos a entrenar, ahí tocará trabajar y si quiero más minutos con el primer equipo, tendré que seguir peleando para conseguirlo, así que no queda otra que currar como el resto de semanas anteriores”. De corazón arlequinado desde pequeño, Álex vive a tan solo cinco minutos del campo de A Lomba, que vibró con su zapatazo que se acabó alojando en la portería de la Gimnástica Segoviana. Aunque en el encuentro del pasado sábado se desenvolvió como extremo, lugar que acostumbra a ocupar habitualmente, “donde mejor juego acostumbra a ser de lateral, pero trato de hacerlo bien allí donde me quieran poner”. Los tres puntos que el Arosa se embolsó gracias al tanto de Álex Rodríguez son fundamentales para alejarse de la zona baja de la tabla. No en vano, con la victoria dejan a cuatro puntos de distancia los puestos de descenso directo y a un rival como la Segoviana a seis. Además, el equipo también puede mirar hacia arriba, ya que los puestos de play off de ascenso se encuentran a tan solo tres puntos, la distancia a la que se encuentra el Leganés B en estos momentos. El próximo partido será un duelo fratricida con el Coruxo, otro de los equipos que trata de huir de la zona baja de la clasificación