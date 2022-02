Los palos salvan al Arosa en O Espiñedo

Un punto y el goal average. Puede sonar a poco, pero visto lo ocurrido sobre el terreno de juego de O Espiñedo, es un auténtico tesoro. Los arlequinados no jugaron su mejor partido y se vieron superados en muchos momentos por un Arenteiro que cuenta con dos auténticos puñales en las bandas, Eimil por la derecha y Joseca por la izquierda. A los arlequinados les salvaron los palos hasta en cuatro ocasiones, y estuvieron cerca de llevarse los tres puntos, una circunstancia que evitó Renán al transformar un penalti.

El encuentro se convirtió pronto en un ida y vuelta, con un Arosa que estuvo cerca de adelantarse en un centro chut de Cotilla que se paseó por delante de la portería y en un cabezazo a la salida de un córner, que se fue rozando el larguero, mientras que los locales recurrían a la profundidad de Eimil, que obligó a una buena estirada a Manu Táboas para evitar que rematase un rival. Una espectacular conducción de Joseca, en la que se fue de todos los rivales dejó a Uxío solo, que alojó el balón en las mallas, pero en fuera de juego. La jugada no cambió el marcador, pero dejó en evidencia la profundidad de los laterales del Arenteiro y por donde iban a llegar las dificultades para los arlequinados.

A pesar de esas ocasiones, el encuentro era equilibrado, con constantes alternativas en el dominio pero ninguno de los dos equipos era capaz de aprovechar sus ocasiones. Diego Diz estrelló el balón en un contrario y un centro de Eimil se paseaba por delante de la portería de Manu Táboas. La más clara llegaría en una contra de los locales, en la que el Arosa no consiguió despejar con acierto. El balón le cayó a Pibe, que estrelló el balón en el palo sin qu eTáboas pudiese hacer nada. Tan solo unos minutos después, una gran jugada del Arenteiro dejó a Uxío totalmente solo. Con Manu Táboas batido, el balón fue de un palo a otro hasta que ser escupido mientras en la grada se cantaba el tanto. Eran los peores momentos del Arosa, salvado por una carambola de billar, pero cometiendo muchos errores en la salida del balón. Sin embargo, cuando peor lo pasaba el Arosa llegó el gol de Luismi en un centro lateral en el que el rechace de un compañero le cayó al delantero arlequinado que batió a placer a Diego García. No lo merecía, pero el Arosa se colocaba por delante justo antes de irse al descanso, dejando al Arenteiro bastante tocado.

La segunda mitad arrancó con un disparo de falta de Luis Nuño que se fue rozando el larguero. Los locales salieron a apretar, porque el resultado les alejaba de la permanencia ante un rival directo. Lo demostró en el minuto 50, en un disparo de Eimil que, tras tocar en Uxío entró en la portería, pero fue anulado por el fuera de juego del delantero. El Arosa sufría aunque conseguía salir a la contra en jugadas como la que acabó con un disparo de Cotilla que atrapó Diego.

Un error de Campillo permitió al Arenteiro gozar de su mejor ocasión, pero Sylla no consiguió llegar al balón que le sirvió Uxío. El Arenteiro volvió a recurrir a la profundidad de sus laterales, con Eimil y Joseca percutiendo por sus bandas, pero sus centros no encontraban rematador. ElArenteiro volvía a encontrarse con la madera en un disparo de Renan que superó a Manu Táboas. Poco después era Álex Fernández el que lo intentaba, pero el balón no cogió portería.

Los minutos pasaban y el Arosa resistía hasta un pase en profundidad de Pibe a Sylla. El ex del Arosa le ganó la espalda a los centrales y tocó el balón lo justo para que Manu Táboas lo derribase. Penalti claro que Renán se encargó de lanzar y marcar para la igualada.

El empate espoleó al Arenteiro, que comenzó a vivir en el campo de un Arosa excesivamente agobiado e incapaz de achicar todos los balones que llegaban cerca de su área. El balón apenas les duraba en los pies, recurriendo de forma constante al balón en largo sin encontrar al compañero. Uxío pudo adelantar a los locales al cabecear un excelente centro de Eimil. Cuando peor lo pasaba, llegó la entrada de Naveira sobre Piay que el árbitro consideró tarjeta roja. Quedaban por delante siete minutos y tocaba jugar con uno más pero el Arosa nunca consiguió imponerse, más bien fue el Arenteiro el que dominó y trató de buscar el segundo tanto sin éxito.

Ficha Técnica:

Arenteiro: 1

Diego, Eimil, Portela (Germán, m. 68), Pol Bueso, Joseca (Naveira, m. 79), Álex Fernández, Renán, Raúl Blanco (Adrián Criz, m. 59), Pibe, Sylla y Uxío.

Arosa: 1

Manu Táboas, Piay, Javi Fontán (Ross, m. 70), Cotilla, Campillo, Pedro García, Luismi (Pedro Beda, m. 89), Diego Diz, Julio Rey, Luis Nuño y Porrúa (Jorge Fajardo, m. 81).

Goles: 0-1, m. 43: Luismi; 1-1, m. 73: Renán de penalti; . Árbitro: Gonzalo Sáiz Pérez (Cantabria). Auxiliado en banda por Javier Toca Alonso y José Antonio López Conde. Expulso por roja directa a local Naveira en el minuto 83.

Incidencias: Encuentro de la 17ª jornada de liga disputado en el campo de O Espiñedo de O Carballiño.