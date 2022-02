Propósito de enmienda en O Espiñedo

El Arenteiro y el Arosa saldarán hoy cuentas pendientes en O Espiñedo (20.00 horas). El partido que tendría que iniciar la segunda vuelta, y que fue suspendido en su día por casos COVID entre los arlequinados, se convierte hoy en una cita de mayor importancia a tenor de una clasificación que se ha comprimido de manera notable tras las dos últimas jornadas.

En el seno del equipo vilagarciano quieren convertir la derrota en Llanera en la mejor motivación posible para medirse a un conjunto ourensano que ha mejorado sensiblemente su plantilla en el mercado invernal con la llega de jugadores como Uxío, Pol Bueso o el cambadés Pibe.

El equipo está convencido de que no estuvimos bien en Llanera y a partir de ahí sabemos por donde tenemos que empezar a mejorar Jorge Otero - Entrenador del Arosa

Jorge Otero es optimista: “Estoy seguro de que el equipo va a responder bien. Cuando vienes de no hacer un buen partido lo que quieres es jugar cuanto antes. Somos conscientes de que nos medimos a un buen equipo en un partido importante ante un rival directo. Nos va a costar y no tenemos por qué notar el cansancio porque el equipo está convencido de que no estuvimos bien en Llanera y a partir de ahí sabemos por donde tenemos que empezar a mejorar”.

La absoluta prioridad de los vilagarcianos para el duelo en O Espiñedo pasa ineludiblemente por “mejorar en el aspecto defensivo y crecer desde dejar la puerta a cero. Tenemos que mejorar en concentración individual y en los despistes que nos están costando goles. De cara a portería no estamos acertados como nos gustaría y lo mejor siempre es crecer desde lo defensivo para poder puntuar”.

Estamos capacitados para competir con cualquiera, pero desde la contundencia y la concentración Jorge Otero - Entrenador del Arosa

Sin ocultar una realidad que muestra a un Arenteiro más entero en las últimas jornadas a tenor de los resultados, Jorge Otero recuerda que “por equipo y por jugadores es un conjunto que aspira a estar muy arriba. Se ha reforzado muy bien y eso debe ser un acicate para nosotros. Está muy igualado todo y cada partido cuesta mucho ganarlo. Estamos capacitados para competir con cualquiera, pero desde la contundencia y la concentración. A lo largo de la temporada se ha demostrado que somos fuertes y que si no lo somos nos va a costar mucho conseguir el objetivo”.

La actual diferencia entre ambos equipos es de tres puntos a favor de los vilagarcianos. Dos rivales directos en este momento y entre los que también juega un valor añadido el golaverage, actualmente favorable al Arosa tras el 1-0 en A Lomba. Un partido, el de hoy, al que los vilagarcianos comparecen con la baja del lesionado Alberto Martín.