El Viajes InterRías tropieza en la casa de un rival directo

Toda racha triunfal tiene un final. El Viajes InterRías visitaba el complicado campo del Friol de Lugo después de sumar cinco encuentros sin perder, una racha que las había aupado a lo más alto de la clasificación, con la posibilidad de abrir una brecha importante. Sin embargo, las pupilas de Luis Treviño se encontraron con un rival que demostró que puede ser uno de los grandes candidatos a estar en lo más alto de la clasificación y, sobre todo, las superó con un resultado contundente de 3-0, ante el que las sanxenxinas, que no jugaron su mejor encuentro, poco pudieron hacer. Es cierto que las sanxenxinas también llegaban al encuentro después de una inactividad competitiva de tres semanas a causa del COVID-19, lo que se acabó notando en el físico.

Los primeros minutos fueron visitantes, con dos ocasiones muy claras de Machado, cuyo disparo desvió Hueto, y otro de Cata que se fue fuera por muy poco. Sin embargo, fueron las locales las que golpearon primero. Lo hizo Blanca en una gran internada de Alicia, poniendo por delante, con cierta fortuna, a un rival que, con espacios, es muy peligroso. Adelantarse en el marcador tan pronto, apenas habían transcurrido ocho minutos de juego, permitió al Friol explotar sus mejores armas mientras las visitantes se iban diluyendo y estuvieron cerca de encajar algún tanto más.

El paso por vestuarios pareció espabilar a las visitantes, que se lanzaron a buscar un tanto que igualase la contienda. A base de juego directo, el Viajes InterRías se acercaba a la meta visitante, errando Nati y Judit dos claras ocasiones. También falló Alicia en el marco contrario en una ocasión que fue el preludio del segundo tanto. Este llegaría después de que el árbitro señalase penalti por una supuesta mano de Ainhoa en el área visitante. Blanca cogió el esférico y se encargó de anotar el segundo tanto del encuentro y el segundo en su cuenta particular. A partir de ahí, el Viajes InterRías fue un querer y no poder, atacando más con el corazón que con la cabeza para tratar de limar la diferencia. Las pupilas de Treviño no lo consiguieron, es más, veían como en el minuto 77, el Friol cerraba el encuentro en una jugada muy embarullada dentro del área que ninguna defensa acertó a despejar. El balón acabó llegando a Ana Bonilla que metió el pie antes que su marcadora para enviar el balón al fondo de las mallas. Con el 3-0 en el marcador, el Viajes InterRías ya no tuvo opciones.

La derrota de las sanxenxinas, unida al contundente triunfo del Sárdoma, comprime la clasificación en la zona alta de la tabla. El Viajes InterRías se mantiene como líder con 36 puntos, pero tiene a las viguesas a tan solo un punto de distancia (con un partido más) y a las lucenses a dos. Lejos ya se encuentran el Dépor B y el Oviedo B.

Ficha Técnica:

Friol 3

Hueto, Yuki, Ana Bonilla, Karen, Naiara, Alicia (Sara, m. 85), Blanca (Raquel, m. 67), Peque, Nazaret, Nerea (Nerea Rodríguez, m. 78) y Andrea.

Viajes InterRias 0

Paula, Sara, Cata, Mireia, Andrea, Laura Iglesias (Raquel, m. 70, Judit, (Balo, m. 85), Gomes, Lola (Alba, m. 70), Machado (Carmen, m. 85) y Nati.

Goles: 1-0, m. 8: Blanca; 2-0, m. 66: Blanca de penalti; 3-0, m. 77: Ana Bonilla. Árbitro: Lago Barreiro, asistido por García Balín y Pardo Veitia. Mostró amarilla a Blanca para las locales y a Mireia por las visitantes.