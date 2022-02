El Arosa llega tarde a Llanera

Durante la previa, Jorge Otero, también había advertido de que las dimensiones del Pepe Quimerán eran un riesgo para cualquier defensa, ya que convertían el encuentro en un ida y vuelta continuo que acabó beneficiando a los locales.

La derrota mete en un problema a los de Jorge Otero, ya que dan alas a un rival directo que se encontraba muy lejos y necesitan sumar en el encuentro aplazado ante el Arenteiro, el cual se va a disputar el próximo domingo.

El encuentro comenzó a un ritmo vertiginoso, con continúas alternativas en el dominio del balón e idas y venidas de una a otra área. La primera ocasión clara fue para el Arosa cuando apenas habían transcurrido dos minutos de juego. El delantero arlequinado recibió un pase en profundidad a la espalda de la defensa, plantándose solo ante Miguel del Río al que no fue capaz de superar. Tan solo un minuto después, era Manu Táboas el que metía una mano salvadora en un disparo de Vity que pudo haber abierto el marcador.

Fue el preludio del primer tanto local. Fue en un saque de falta lateral que el Llanera ejecutó al interior del área y, tras varios toques, el balón llegó a los pies de Mundaka, que fusiló a Manu Táboas. Sin embargo, el Arosa todavía se llevaría un segundo golpe al reanudarse el juego. Un fallo en el despeje de Ross permitió a Amadou colocar el balón en la escuadra de Manu Táboas con un espectacular zapatazo que pilló descolocado al meta arlequinado.

En tan solo dos minutos, el Arosa se había llevado un buen revolcón y se encontraba muy por debajo en el marcador. A los hombres de Jorge Otero les entró la prisa por marcar cuanto antes, pero se encontró con un tercer tanto en un balón que el Llanera peleó en el centro del campo, articuló un ataque por banda izquierda y el balón le acabó llegando a Martín Pérez, que la colocó en el único lugar a donde no podía llegar Manu Táboas. Todavía no se había cumplido el cuarto de hora y los arlequinados ya perdían por 3-0.

Aunque tocado, el Arosa hizo de tripas corazón y comenzó a tener ocasiones, pero los arlequinados se encontraron con Miguel del Río, que desvió sendos disparos de Pedro Beda y Mon. El encuentro seguía jugándose a un ritmo muy alto, pero al Aros ale costaba demasiado crear ocasiones, fuese a través de juego combinativo o recurriendo al juego directo para aprovechar la presencia de Pedro Beda en punta.

Los laterales del Arosa subían una y otra vez para surtir de centros laterales a la delantera, pero ninguno encontró rematador. La oportunidad más clara llegaría en el minuto 31, en un pase al espacio de Mon, centro lateral de Julio Rey que Pedro Beda no acertó a embocar con Miguel del Río superado. Todos los intentos del Arosa se estrellaban una y otra vez con la defensa local y ni siquiera el balón parado le reportaba algún tipo de réditos a un Arosa que comenzaba a desesperarse. Pudieron anotar los arlequinados en un centro chut de Cotilla, poco antes del descanso, que se envenenó hasta marcharse del campo rozando el larguero de la portería de Miguel del Río.

El Arosa salió apretando en la segunda mitad y pronto tuvo una ocasión clara en un disparo de Beda que desvió Miguel del Río. La buena disposición defensiva de los locales complicaba y todos los intentos visitantes. Jorge Otero decidió mover el banquillo y buscar profundidad con la entrada de Fajardo. Sin embargo, el encuentro entró en una fase de escaso fútbol y con constantes interrupciones en el juego, una situación que beneficiaba a los locales, que se encontraban muy cómodos sobre el terreno de juego. A medida que el partido iba avanzando, el Arosa se iba diluyendo en una guerra que favorecía a los locales, que apenas abandonaban la zona de confort que era su campo. Los arlequinados no encontraban huecos ni rematador claro en la gran cantidad de balones que enviaron al área. Finalmente, la victoria supone en que un rival directo se acerque en la clasificación.

Jorge Otero: "Salimos muy despistados en el inicio"

El resultado registrado en el Pepe Quimarán es un duro golpe para el Arosa que, ayer, trataba de encajar su técnico, Jorge Otero. El entrenador arlequinado reconocía que, en los primeros quince minutos, su equipo salió “bastante despistado, con errores que no podemos cometer; te pueden meter tres goles en quince minutos, pero siendo el contrario muy superior, y en este caso, en los tres goles hemos tenido mucho que ver nosotros”. Otero incide en que “sabíamos que era un equipo que jugaba y que tenía balón, el problema es que salimos como no podemos salir, es algo que tenemos que mejorar, porque somos un equipo que le podemos ganar a cualquiera, pero si no salimos concentrados y la determinación suficiente en un partido como el de hoy, con un rival directo y en un campo donde todo sucede mucho más rápido, pues pasa lo que pasó. Después de esos quince minutos, el técnico arlequinado recuerda que su equipo tuvo “tres o cuatro ocasiones muy claras, que de hacer algún gol, nos engancharía en el partido, no fue así”. En la segunda mitad “ellos replegaron espacios y dejaron pasar el tiempo, mientras a nosotros nos faltó profundidad”. Insiste en que “esos quince minutos marcan el devenir del partido; no fue un tema de que nos achuchasen pero si no sales con la intensidad adecuada, los rebotes son para el contrario, siempre llega antes, ... Si queremos ganar partidos debemos salir enchufados”.