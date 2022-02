Tiene el Arosa esta tarde en el Pepe Quimarán (16.45 horas) la oportunidad de encadenar una segunda victoria consecutiva que le acerque un poco más hacia el objetivo número uno de la temporada. Una permanencia que también tiene entre ceja y ceja un Llanera que, con seis puntos menos que los vilagarcianos, llega a la cita con mayores urgencias.

En la convocatoria vilagarciana se han confirmado las ausencias de Alberto Martín y Diego Diz, además de la de larga duración de Róber Fernández. El mediocentro extremeño se produjo una rotura fibrilar en el duelo ante el Marino de Luanco mientras que el vigués cumple sanción por ciclo de amarillas. La novedad está en la disponibilidad de Porrúa después de haber superado un proceso de coronavirus.

La línea ascendente que están marcando los asturianos en las últimas semanas es un factor que no se escapa en el análisis previo de Jorge Otero. “Un rival que le remontó un 0-2 al Navalcarnero dice mucho a su favor. Están en un buen momento, no están muy lejos en la clasificación y es un partido importantísimo. Nosotros no podemos darle menos importancia de la que le van a dar ellos porque ese sería darles demasiada ventaja”, apunta el técnico.

Acerca de las reducidas dimensiones del Pepe Quimarán, al entrenador del Arosa no le cabe ninguna duda sobre la influencia que tendrá en el desarrollo del juego. Sostiene al respecto que “el campo condiciona mucho el tipo de partido que va a ser, pero sabemos perfectamente lo que nos vamos a encontrar. Sabemos de la dificultad y que los espacios y los tiempos van a ser menores. Partido de estar muy concentrado y de que cualquier balón puede ser sinónimo de peligro. Hay que estar muy concentrados en las segundas jugadas y queremos llevarlo a cabo el domingo”.

Incluso anticipa Otero que tocará renunciar a su habitual estilo de fútbol, “hay que adaptarse y no puede ser una disculpa. Con esas dimensiones va a ser más difícil combinar y tendrás que jugar más directo. Pero eso no significa que pueda haber fases del partido donde haya más espacios o puedas tener más el balón. Por las distancias y la estrechez va a costar mucho darle amplitud, pero no nos va a pillar desprevenidos y estamos trabajando todas esas circunstancias. En cualquier lugar del campo hay que estar muy concentrados”.

También se refirió Otero a la denegación del recurso que presentó el Arosa para solicitar el cambio de fecha para disputar el aplazado ante el Arenteiro, fijado para el 9 de febrero. Entienden los vilagarcianos que el día les perjudica puesto que juegan hoy en Llanera mientras los de O Carballiño lo hicieron ayer. Además, el Arosa juega el próximo sábado en A Lomba y los de Fran Justo lo harán el domingo. Jorge Otero no oculta que “no estamos en las mismas condiciones que el Arenteiro para jugar ese partido. No me parece lógico cuando hay más fechas disponibles, pero iremos con todo aunque ese partido todavía nos queda muy lejos”.