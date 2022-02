Fajardo: “No sabía ni como celebrarlo”

Corría el minuto 87 del duelo en A Lomba entre el Arosa y el Marino de Luanco cuando entró en juego Jorge Fajardo. El vilagarciano tomaba el relevo de un exhausto Diego Diz sin saber que sería autor de un gol muy importante y que sentenció la primera victoria de este 2022 y de la segunda vuelta.

“Fue una jugada en la que Beda descargó hacia la aparición de Cotilla y al ver que llegaba a él el balón me fui como un loco a la zona de remate. Cotilla está tocado con la varita y la puso de cine, yo entré libre de marca y solo quería meterla dentro de los tres palos”, recuerda Fajardo sobre como se desarrolló la acción que supuso el 2-1 en el minuto 93 de partido para desesperación de toda la delegación asturiana.

Cotilla está tocado con la varita y la puso de cine, yo entré libre de marca y solo quería meterla dentro de los tres palos Jorge Fajardo - Jugador del Arosa

Incluso el propio Fajardo no duda a la hora de reconocer que no sabía ni como celebrar el primer gol de su cuenta particular esta temporada, “hasta me sentía medio raro, contento pero casi sin saber como celebrarlo. La verdad es que se me pasaron un montón de cosas por la cabeza porque, a nivel personal, no está siendo una temporada fácil de asimilar para mí”.

Poco antes había saltado al terreno de juego para desempeñarse por delante de los mediocentros, pero intercambió posición con Luismi para cederse un poco más hacia el costado izquierdo y buscar ser él quien surtiese a sus compañeros de balones al área. Sin embargo, las tornas cambiaron por completo y fue el propio Fajardo el que se convirtió en un afortunado finalizador para algarabía de todas las gradas de A Lomba.

No oculta el futbolista vilagarciano que el día de ayer fue una continua sucesión de felicitaciones, especialmente en redes sociales. “La verdad es que fue un lunes muy diferente a los que llevo esta temporada. Y sí me felicitaron muchas personas, pero las que más ilusión me hicieron fueron las de mis propios compañeros. Sabemos que fue una victoria de cuatro puntos y que vale oro para poder seguir mirando hacia arriba”.

Es una gozada formar parte de este grupo humano y tener los compañeros que tengo. La calidad humana que tenemos nos hace ser mucho mejores dentro del campo Jorge Fajardo - Jugador del Arosa

La falta de oportunidades le llevó incluso a Jorge Fajardo a plantearse una salida en su fuero interno, pero reconoce que su empeño en triunfar en el equipo de su ciudad y la unidad del vestuario le hizo descartar cualquiera de las opciones que no fuese seguir en A Lomba. Sostiene Fajardo que “lo de este vestuario es increíble. Es una gozada formar parte de este grupo humano y tener los compañeros que tengo. La calidad humana que tenemos nos hace ser mucho mejores dentro del campo”.

Con apenas 170 minutos disputados en todo lo que va de temporada y solo una vez en el once titular, Jorge Fajardo se sincera al señalar que “a nivel mental es una temporada dura para mí. Como cualquier otro jugador del Arosa quiero estar todo el tiempo posible en el campo y se hace difícil, pero solo me toca seguir trabajando, no desfallecer y sé que este gol me va a ayudar mucho anímicamente y a nivel de confianza para tratar de revertir la situación. Aunque lo importante es siempre el equipo”.