Tres puntos de oro son los que consiguió el Arosa gracias a un gol en el descuento de Jorge Fajardo. Un tanto que sentenció al Marino de Luanco y que impulsa de manera importante a los de Jorge Otero en la clasificación para delirio colectivo entre la entregada afición vilagarciana. Un tanto que fue una bocanada de oxígeno para un equipo que echó en falta por muchos momentos la falta de continuidad competitiva, pero que tuvo la suerte de marcar en su único disparo entre los tres palos en toda la segunda parte.

A una hora intempestiva en A Lomba por las exigencias televisivas comenzaba a rodar el balón en el santuario arlequinado mes y medio después de la última vez. Quizá fuera por esa razón o por otras, lo cierto es que el Marino de Luanco pareció entrar con mejor pie al partido. Con un punto mayor de intensidad o de temperatura corporal que, con el frío reinante, también jugaba su papel importante.

Los de Jorge Otero hicieron el tanto del triunfo en el que fue su único disparo entre los tres palos tras el descanso

Fue así tanto que el primer aviso serio cayó del lado astur. Llegó en una disputa de Steven con los centrales vilagarcianos que se llevó el delantero para rematar arriba, pero con mucha intención. Todavía no había dicho su última palabra el Marino en lo que a bienvenida al partido se refiere, ya que poco después Guaya remató de cabeza ligeramente desviado a la salida de un córner.

Los de Jorge Otero empezaron a mejorar a la misma velocidad que el balón empezaba a durarle en los pies. Las bandas empezaron a aparecer gracias a la profundidad de los laterales y por ahí llegó la primera declaración de intenciones de los locales con un centro de Javi Fontán que cabeceó Diego Diz a las manos de Bussman. Casi sin tiempo para recuperar, el propio Diego Diz filtró un pase a Luismi que remató a la media vuelta desde el balcón del área marchándose su disparo muy cerca del poste defendido por los de Luanco.

En medio de esa fase de asedio local llegó el 1-0. Fue tras una larga combinación local tras la que apareció al espacio Cotilla en su carril zurdo para servir un centro a media altura muy peligroso que aprovechó Mon para alargar su pierna izquierda, adelantarse a la defensa en el primer palo y desviar de manera acrobática el balón al fondo de la red.

Solo un cuarto de hora y el Arosa ya había conseguido llevar el partido al escenario deseado, pero la continuidad en forma de caudal ofensivo no hizo acto de presencia

Solo un cuarto de hora y el Arosa ya había conseguido llevar el partido al escenario deseado, pero la continuidad en forma de caudal ofensivo no hizo acto de presencia. Los de Manel Menéndez tiraron de trabajo y disciplina para poder volver a igualar la contienda y lo consiguió a la primera que tuvo. Una acción a balón parado se convirtió en el origen de un empate que nuevamente castigó al Arosa por partida doble. Primero por el efecto del tanto y, segundo, por el error arbitral al conceder el remate en posición antirreglamentaria. Y es que Borja, que cabeceó con todo a favor en el segundo palo un centro desde la derecha de Trabanco, estaba ligeramente adelantado en el momento del pase como demostraron las imágenes de televisión.

En un arrebato de orgullo, Luis Nuño robó un balón a Dalios dentro del área, pero su pase atrás desde la línea de fondo fue rematado por Mon ligeramente alto prácticamente en el área pequeña. Antes del descanso también Steven quiso despedirse con una última intentona fallida tras desperdiciar un balón suelto en el área.

Con la sensación de que la primera parte había sido el peaje pagado por el Arosa por la falta de continuidad competitiva tras tanto parón en el calendario, llegó un descanso que sirvió para dejar claro que la intensidad debería ser el camino a seguir para sumar tres puntos de valor doble.

Reinició el juego el Marino con una mejor disposición. El balón corría más por el campo defendido por el Arosa y Lora estuvo a punto de adelantar a su equipo con un remate de puntera que se fue medio metro desviado del poste de la portería de Manu Táboas. Por contra, el Arosa transitaba mejor con Julio Rey haciendo sprints como si no costasen, pero sin noticias en el área asturiana.

Las molestias de Alberto Martín obligaron a mover fichas y se entró en una fase de indefinición en el juego local salpicada por una buena ocasión de Borja cuyo remate, tras ganarle la espalda a toda la defensa, fue desviado por Campillo cuando todo apuntaba al 1-2.

Con el cronómetro apurando a los 22 jugadores, el Arosa volvió a demostrar que en la combinación se maneja con sapiencia. Así llegó una acción en la que Beda habilitó al espacio a Cotilla para que sirviera un caramelo en forma de centro que Jorge Fajardo mandó al fondo de la red. Era el minuto 93 y ni siquiera el frío mitigó la euforia de un triunfo muy importante.

"Fue un triunfo más sufrido que merecido"

A Jorge Otero la alegría de la victoria no le impedía un análisis más crítico del juego de su equipo. Señaló que “no estuvimos en nuestro mejor partido y le agradezco a la gente que hoy estuvo aquí por todo lo que aguantaron. Un partido feo en el que no merecimos tanto y ganamos, pero ha habido otros partidos en los que sucedió al revés como Leganés B o Compostela. Este es fútbol, pero la victoria es muy importante”. Añadió Otero que “notamos el no competir con continuidad y las molestias de varios jugadores. Hay que seguir, aunque mejorando la línea de hoy. Quizá nos pesó la importancia del partido ante un rival de nuestra liga. Hay que estar contentos por el resultado, pero no satisfechos por el juego. Hay que seguir trabajando, pero mejor hacerlo desde la victoria”.

No pasó por alto el técnico arlequinado la aportación decisiva de Cotilla con dos asistencias de gol, “sabíamos que el partido estaba en los espacios en las bandas. Nos faltó velocidad de balón, pero ahí estuvo. Cotilla está en un gran momento y su participación fue vital”. Respecto a lo que está por venir apunta que “ahora a disfrutar de esta victoria. Sufrida, pero no demasiado merecida. Toca insistir en mejorar el aspecto defensivo, la concentración y la contundencia. Ahora toca afrontar la semana desde el optimismo, pero queda mucho”.

Ficha del partido:

AROSA: 2

Manu Táboas; Javi Fontán, Campillo, Ross, Cotilla; Alberto Martín (Pedro Beda, min. 61), Diego Diz (Jorge Fajardo, min. 87), Mon; Luis Nuño, Julio Rey y Luismi.

MARINO LUANCO: 1

Bussman; Emilio Morilla (Julio Delgado, min. 88), Trabanco, Dailos; Borja, Guaya, César Suárez (Nino, min. 72), Lora, Diego Díaz (Nacho Matador, min. 72), Luis Morán (Omar Álvarez, min. 88); y Steven (Sergio Ríos, min. 85).

GOLES: 1-0, min. 16: Mon; 1-1, min. 32: Borja; 2-1, min. 93: Jorge Fajardo.

ÁRBITRO: Guillermo Cueto Amigo (Castilla-León), auxiliado por Lidia Lombardero y Guillermo García. Amonestó por parte local a Alberto Martín y Diego Diz. Por parte visitante amarillas a Diego Díaz y Lora.

INCIDENCIAS: Decimonovena jornada. Cerca de un 900 de espectadores en A Lomba. Minuto de silencio por el fallecimiento del socio del Arosa Eduardo Bueno.