El Arosa y el Marino de Luanco cerrarán esta tarde (19.00 horas) la jornada número 19 en 2ª RFEF. Pase lo que pase a lo largo de la misma, la importancia de los puntos no variará un ápice ni para vilagarcianos ni para asturianos, inmersos en el objetivo de poner tierra de por medio respecto a la zona de descenso.

Jorge Otero no las tiene todas consigo en cuanto a las peculiares circunstancias que envuelven el encuentro. La inactividad competitiva, sumada a los positivos surgidos en el plantel, han generado un ambiente de cautela máxima que el propio entrenador del Arosa no pasa por alto, “fue una semana rara porque no pudimos contar con todos. El trabajo está siendo bueno con la esperanza de llegar con los máximos efectivos posibles, aunque todavía hay algunas dudas”.

Una vez empiece el partido creo que lo vamos a hacer bien, pero siempre tienes esa duda de la falta de competición Jorge Otero - Entrenador del Arosa

Añadió Otero que “estamos expectantes por ver como vamos a competir en cuanto a ritmo porque son muchas semanas sin jugar en un mes muy extraño. Una vez empiece el partido creo que lo vamos a hacer bien, pero siempre tienes esa duda de la falta de competición”.

Al margen de la dificultad que presentará el Marino de Luanco, el Arosa tiene claro que debe empezar a construir el ansiado triunfo en la mejora del rendimiento defensivo. Apunta el entrenador al respecto que “el Marino nos va a requerir nuestro 100%. Tenemos que estar muy atentos en el aspecto defensivo y hacer lo que estamos haciendo con balón porque creo que el equipo, en ese sentido, está haciendo muchas cosas bien. El equipo está mejor ofensivamente, pero quizá estamos concediendo demasiado quizá por falta de concentración e intensidad en momentos puntuales. Tenemos que volver a construir desde lo defensivo”.

Pese a que la posición de los asturianos (con tres puntos menos) y el escenario obligan a los locales, Jorge Otero deja bien clara la categoría del rival que tendrán enfrente, “en las últimas 10 temporadas han estado seis en Segunda División B. Es un dato importante. Tienen buenos jugadores con muchos partidos en buenas ligas y es un equipo que hay que respetar como si fuera el líder porque sabemos de lo que nos van a exigir. Por jugadores e historia es un gran equipo, que por circunstancias está ahí abajo. Para nosotros es un partido importantísimo, ante un rival directo y con puntos en juego que podrían servir para distanciarnos”.

A escasas horas de que se cierre el mercado de invierno, el propio entrenador se resigna ante la ausencia de un refuerzo esperado.