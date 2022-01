El Arosa paga muy caros sus errores ante el Bergantiños (2-1)

El Arosa entró competitivamente en 2022 con el pie cambiado. Buscaban los vilagarcianos en Carballo un broche digno a una primera vuelta más que aceptable, pero la contundencia terminó por convertirse en el factor diferencial en favor del Bergantiños tras un partido en el que el equipo de Jorge Otero puso y propuso fútbol para no irse con las manos vacías.

Las ganas de competición de ambos equipos tras el parón navideño quedo patente nada más comenzar a rodar el balón. El ritmo se tradujo en situaciones de área que arrancaron después de solo dos minutos. La primera cayó del lado del bando local cuando Escobar superó en el duelo a Pedro García para encarar en conducción a Manu Táboas. Nada más entrar por el vértice del área optó por disparar a media altura salvando el portero la acción.

Pronto le tocó el turno al Arosa. Fue por medio de Mon con una falta desde la frontal que se fue ligeramente desviada. Poco después Luismi vio como un anticipativo Agulló le birlaba la posibilidad de remate dentro del área. Era una fase en la que los vilagarcianos tenían el balón con Alberto Martín y Pedro Beda mejorando cada posesión. Sin embargo, los de Carballo advertían de su verticalidad a la mínima oportunidad. El ejemplo fue una combinación de todo el frente ofensivo que se inició en la banda derecha y terminó con un remate muy arriba del carrilero Brais Martínez dentro del área y con todo a su favor.

Con 0-0 en el marcador, Luis Nuño estrelló un balón en el larguero

El intercambio de golpes no tenía freno. Pedro Beda estaba siendo un quebradero de cabeza para los de José Luis Lemos. Una acción suya terminó en un disparo ligeramente desviado después de limpiar a todos los defensores que le salieron al paso. Respondía el Bergantiños en una acción de Escobar que demostró ser el más listo de la clase al aprovecharse de un saque de banda, ganarle la espalda a la defensa vilagarciana para remontar la línea de fondo y, demasiado escorado, rematar desviado ante el achique de espacios por parte de Manu Táboas.

La respuesta del Arosa no se hacía esperar y Luis Nuño tuvo una excelente oportunidad cuando arrebató el esférico a Agulló para irse hacia la portería local. Para infortunio arlequinado el remate del asturiano terminó siendo repelido por el larguero. El viento del gol volvió a cambiar de dirección cuando Cano empezó a tomar protagonismo. Primero en una acción que no acierta a rematar y posteriormente en una internada por banda izquierda que finalizó con un centro raso que se paseó por el área pequeña.

Aún no había dicho su última palabra el Arosa en la primera parte. Primero con una internada de Luis Nuño que no acierta a resolver una situación de ventaja dentro del área y, poco después, con un potente disparo de Luismi que salvó Santi Canedo con una excelente intervención volando a la escuadra de su portería.

Pedro García perdió la partida ante Carlos López en un balón dividido y el carballés se fue directo hacia la portería para superar a Táboas con un tiro cruzado que abrió el marcador

El único golpe certero tras todo lo sucedido llegó a raíz de una concesión defensiva del Arosa. Pedro García perdió la partida ante Carlos López en un balón dividido y el carballés se fue directo hacia la portería para superar a Táboas con un tiro cruzado que abrió el marcador y terminó con la cuenta de acciones destacadas a la llegada del descanso.

Muchísimo más entero salió el Arosa que su rival en la segunda parte. El balón fue patrimonio exclusivo de los de Jorge Otero, pero las finalizaciones brillaban por su ausencia. En medio de ese asedio llegó una acción muy protestada por la parroquia local cuando Escobar gana la espalda a la defensa y en su intento de remate a bocajarro reclamó penalti en un contacto de Piay.

La insistencia de los vilagarcianos obtuvo premio tras una larga combinación que terminó con un perfecto centro desde la derecha de Luis Nuño que Alberto Martín remató de cabeza de manera inapelable para establecer la igualada.

Alberto Martín estableció la igualada con un inapelable cabezazo

Fue entonces cuando Lemos decidió tocar la tecla en forma de un cambio de dibujo para igualar su inferioridad por dentro. El 4-4-2 dispuesto, tras abandonar la defensa de cinco, le dio un equilibrio que enseguida le dio el premio del 2-1. Un gol que pudo llegar justo en la acción anterior en la que el colegiado no aplicó la ley de la ventaja, pero la justicia divina golpeó al Arosa a continuación con un balón desde la derecha que Escobar cabeceó al palo para que el rechace cayese a pies de un Cano libre de marca para hacer el 2-1.

Después de una más que injusta expulsión de Jorge Otero, y otra posterior del preparador físico Miguel Fontán, la entrada de Porrúa revitalizó ofensivamente al Arosa y suyas fueron dos acciones que bien pudieron merecer el empate. Especialmente la segunda de ellas en la que Santi Canedo mandó a córner con una gran mano la que fue la última esperanza vilagarciana de puntuar en As Eiroas.

Jorge Otero: "Nos equivocamos en momentos puntuales"

Jorge Otero reconocía sobre el desarrollo del juego que “fue un muy buen partido. Una primera parte con ocasiones claras, ellos también tuvieron alguna, pero la segunda parte fue nuestra. Estuvimos muy bien en muchos aspectos del juego, pero nos faltó ser contundentes en algunas acciones, sobre todo las acciones de gol. Insistimos, tuvimos varias llegadas y solo puedo felicitar al equipo. Estoy triste porque hicimos un buen trabajo, pero con esa falta de contundencia en determinadas acciones que fueron desequilibrantes”. Matizaba el técnico a este respecto que “no estuvimos mal defensivamente. Solo en momentos puntuales. Quizá faltó un poco más de concentración en esas acciones. Digamos que no creo que hayamos hecho un mal partido defensivo, pero sí es cierto que nos equivocamos en momentos puntuales. En general, no estuvimos mal”. También se mostraba muy contrariado Otero con su expulsión, “solo le pregunté porque había parado el juego en la acción que sacamos rápido. Estoy sorprendido porque si le hubiese dicho algo lo entendería. No puede expulsarme de esa manera porque no hay razón ni motivo ninguno. Se equivoca totalmente, toca acatarlo, pero está fuera de lugar. No puede expulsar a un entrenador así y estoy muy cabreado por eso”.

Ficha del partido:

Bergantiños: 2

Santi Canedo; Blas, Parga (Chapu Brunet, min. 72), Agulló, Cavafe (Remeseiro, mion. 63); Brais Martínez, Antón Concheiro (Yelco, min. 63), Uzal, Carlos López; Cano y Escobar (Uxío, min. 86).

Arosa: 1

Manu Táboas; Piay, Pedro García, Campillo (Javi Fontán, min. 85), Cotilla; Alberto Martín, Mon, Julio Rey (Porrúa, min. 71); Luis Nuño, Pedro Beda y Luismi (Jorge Fajardo, min. 85).

GOLES: 1-0, min. 33: Escobar; 1-1, min. 59: Alberto Martín; 2-1, min. 69: Cano.

ÁRBITRO: Martín Carlos Agudo Daza (Asturias), auxiliado por Sergio Martín e Iván Blanco. Amonestó por parte local a Antón Concheiro y Carlos. por parte visitante a Pedro García y Luis Nuño. Expulso al entrenador Jorge Otero (min. 77) y al preparador físico Miguel Fontán (m. 91).

INCIDENCIAS: Decimoséptima jornada. Cerca de 350 espectadores en As Eiroas