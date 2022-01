La igualdad está marcando esta temporada las trayectorias de Bergantiños y Arosa. Ambos equipos, separados únicamente por un punto, se verán mañana las caras en As Eiroas con la intención compartida de ponerle el mejor broche posible a una buena primera vuelta.

José Luis Lemos, entrenador de los de Carballo, es consciente de que su equipo no llega en su mejor momento. Tras encadenar nueve jornadas sin perder ahora está en medio de una racha de cuatro partidos sin ganar. El técnico tiene claro que “es el reflejo de una liga tremendamente competida. Con todo ello, prefiero centrar mi valoración en el ritmo de puntuación que llevamos, y si ganamos al Arosa, cerraríamos una muy buena primera vuelta con 25 puntos”.

El hecho de que la sequía de victorias haya coincidido en el tiempo con la eliminatoria de Copa del Rey ante el Rayo Vallecano es una circunstancia que, según el técnico, ha podido tener su incidencia. “Fuimos capaces de eliminar a un 1ª RFEF y luego está claro que nuestro jugador se dispersa un poco de la liga al tener la posibilidad de jugar contra un Primera División. Es algo normal”, apunta.

Acerca de la línea de rendimiento que vienen marcando los de Jorge Otero, con 21 puntos hasta la fecha, Lemos considera que “el Arosa está mejorando y está sacando mucha rentabilidad a sus goles. Es un equipo equilibrado que a nivel de ritmo defensivo creció mucho durante la liga. Empezó más blando, pero estaba mucho mejor en sus últimos partidos. No me sorprende su rendimiento porque hay equipos con menos argumentos seguro que el Arosa en esta liga”.

Acerca de la hoja de ruta de su equipo en este curso, el máximo responsable técnico del Bergantiños no piensa más allá que en lo primero que toca conseguir que no es otra cosa que la permanencia. “Veo todo tan ajustado que hay muy poca diferencia entre lo que marca estar abajo o arriba. Aunque ganemos al Arosa seguiremos muy cerca del descenso, aunque también del ascenso. Con todo ello, esta liga me parece de mucho más nivel que la Tercera, es muy competitiva y creo que bonita para todos”.

Con Uxío y Brunet ausentes por COVID, además de varios efectivos con pocas sesiones de entrenamientos tras pasar cuarentenas, José Luis Lemos entiende que “tengo muchas dudas respecto al partido. Creo que hay muchos condicionantes y no sabemos muy bien por donde va a salir el juego. Hay bajas, pocos entrenamientos, además después del parón... Por todo ello creo que será difícil que haya ritmo de partido”.

El hecho de jugar en casa no lo considera precisamente una ventaja Lemos, refiriéndose a la superficie sintética de As Eiroas: “Nosotros llevamos 12 puntos fuera y 10 en casa. No tenemos un campo propicio para nuestra propuesta de juego, aunque perdamos muy poco en él”.

En el Arosa la participación de Ross y Diego Diz está prácticamente descartada al no haber podido entrenar aún con el grupo por sendos positivos.