El balonmano en O Salnés está de moda. Los excelentes resultados que están cosechando tanto el Asmubal femenino como el Rasoeiro masculino así lo demuestra. Juan Costas, en Meaño, y Fabián González, en O Grove, son los encargados de dirigir sendos proyectos que apuntan a un sobresaliente en forma de ascenso a final de año. Antes de eso, queda mucho que sumar todavía y ambos técnicos no quieren desprenderse de la cautela como compañera de viaje. Tanto meañesas como grovenses lideran sus respectivas competiciones a la espera de retomar el curso

De sus años de jugador, con equipos de primera línea como el Cisne, Sar, Lavadores y Chapela, jugando incluso en la categoría de Plata del balonmano español, Fabián González ha iniciado su etapa como entrenador en categoría sénior. Lo hizo precisamente este año asumiendo la dirección del Calmear Rasoeiro, en lo que era la vuelta del club a la competición tras su parón de un año por el COVID. Un año sabático de los grovenses que les costó perder la Primera Autonómica y volver a partir de cero, en la Segunda Autonómica. El objetivo, amén de recuperar la práctica del balonmano grovense, devolver al equipo a las primeras de cambio a la ansiada Primera. Siendo el actual líder, el club está en el camino.

– ¿Cómo ha resultado su desembarco en los banquillos estrenándose en el Rasoeiro?

– Muy gratificante. Me he encontrado a un equipo con un reto nuevo tras el parón por el COVID. La directiva te deja trabajar, y en las manos me llega un equipo en reestructuración, inmerso en el relevo generacional. Lo han dejado jugadores como Borja, Montesinos, Moto, Quito… Y el hueco lo está llenando la nueva generación con jóvenes como Nimo, Martín, Álex, Antón… El resultado es una plantilla que aúna experiencia y juventud, resultando ser una hornada maleable, ávida de aprender y mejorar.

– Tras ese parón por la pandemia, ¿para el Rasu ha sido un volver a empezar?

–- En buena parte, sí. La falta de competición durante todo un año ha significado un parón para la práctica del balonmano, para el hábito de los aficionados de venir al pabellón… Así, se trata de volver a empezar, de recuperar lo perdido por todo un año.

– ¿En qué limita el COVID este regreso, al tener que jugar con mascarilla sobre la cancha?

– En la oxigenación de los jugadores, que para el Rasu es nuevo. Si un equipo como el nuestro, que busca un ritmo de juego alto, quiere mantenerse físicamente en el partido durante los 60 minutos, la clave está en tirar de mucho recambio. Nosotros tenemos prácticamente dos equipos parejos y eso hace que no se resienta el ritmo. Entre el minuto 10 y 20 de cada período, el banco ha rotado todo por la cancha. Así es como estamos trabajando para administrar y mantener ese ritmo durante todo el partido.

– ¿Qué le pediría para el equipo a los Reyes para el año que entra?

– El ánimo de seguir trabajando y hacerlo con ilusión… Si mantenemos esa línea, los resultados llegarán. Se corre el riesgo de saciarse, si uno se acostumbra a ganar, entonces te acomodas y al final te limita. Para mantener esa ilusión es muy importante el seguir teniendo hambre de trabajo.

– Y para a la afición, ¿cuál sería mensaje?

– A la afición le pediría que en este nuevo año se anime a volver al pabellón, para ver a un grupo nuevo, a una generación buena que ilusionará a O Grove y verle ganar sobre la cancha.

– Líderes, salvando un paso efímero por el segundo puesto. El objetivo claro es el ascenso ¿no?

– El objetivo es pelear por el ascenso y estar al final en esas cinco plazas que darán derecho a ello. Cierto que, el ser campeones sería la guinda, porque el campeón consigue el ascenso directo a Primera. Los cuatro siguientes deberían jugarse entre ellos la otra plaza de ascenso en una final a 4. Esa final es un arma de doble filo, el puesto en que clasifiques no te garantiza nada: son partidos a cara o cruz.

– En cuanto a este próximo año, ¿piensa en algún refuerzo para una posición que esté más lastrada?

– Tenemos todas bien cubiertas. El plantel con 15 jugadores, deja una plaza libre por lo que pudiera surgir. En O Grove claro que haría ilusión el regreso de Pablo Garrido, un primera línea que está jugando el Nacional con el Reconquista. Pero en lo práctico, la ilusión es recuperar Adrián Mouco en el lateral, esperando que a finales de enero esté de vuelta tras la lesión en un dedo de su mano, que le tiene en el dique seco desde septiembre. Y que nuestro central Nacho también esté a punto tras el parón.