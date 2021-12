“El primer parcial lo hemos aprobado, pero hay que aprobar a final de curso”

Casi tres décadas después el Arosa estrenará un nuevo año en una categoría de alcance nacional como es la 2ª RFEF. Jorge Otero hace balance de lo que está siendo una temporada que todos los arosistas hubiesen firmado tras sus primeros 16 encuentros. Con todo ello, el entrenador tiene muy claro que la meta pretendida está todavía muy lejos y que ahora vienen los kilómetros más duros. De ahí que valoración positiva sí, pero máxima humildad también.

– Veintiún puntos a falta de un partido para cerrar la primera vuelta… Usted dirá.

– Estamos muy contentos con lo hecho en la primera vuelta. El equipo fue de menos a más y ha dado la cara prácticamente en todos los partidos. Este primer parcial lo aprobamos, pero todavía hay que aprobar a final de curso. Nos queda una segunda vuelta muy dura porque a partir de ahora los puntos son más complicados de conseguir. De todos modos estoy muy satisfechos del trabajo. Sé que el equipo puede dar más porque hay muchas ganas de seguir mejorando. Es un grupo ambicioso, pero sin perder la perspectiva del inicio de temporada. También es verdad que, analizando toda la primera vuelta, me queda la sensación de que podríamos tener 3 o 5 puntos más. Aún así, 21 puntos es lo que tenemos y estamos satisfechos, pero sin ningún tipo de conformismo.

– Números aparte, ¿futbolísticamente qué sensaciones le deja su equipo?

– Hemos pagado ciertos peajes de una nueva categoría. Por momentos, creo que defensivamente nos costó en acciones muy determinadas. Despistes que demuestran que detrás de un resultado en fútbol está el control de los pequeños detalles. Esos que hacen que algunos días ganemos y otros evidentemente pierdas. Sobre todo estoy contento del trabajo y de la implicación de todos. Me lo ponen difícil para hacer el once cada domingo pese a ser una plantilla corta. Decidir a quién poner es complicado muchas veces porque el nivel de todos es muy bueno. Además, sobre el campo el equipo lo intenta y acabó siendo en muchos partidos el equipo que queremos ser. Quizá nos está faltando ser más fuertes defensivamente o ser más perros viejos, pero en general estamos satisfechos. El trabajo de todos está siendo fundamental, pero en la segunda vuelta necesitamos un poco más de todos.

– Hubo voces críticas respecto a su fichaje por aquello de no renovar tras su primera etapa, pero parece que Jorge Otero está callando bocas.

– En esto del fútbol, hay voces críticas siempre. Hagas lo que hagas. Por suerte llevo muchísimos años en el fútbol y sé perfectamente lo que pasa. Sinceramente no me preocupa lo que digan porque es algo que no puedo controlar, me preocupa el equipo. Entiendo las críticas, por supuesto, pero mi trabajo no va fundamentado a callar bocas. Lo que quiero es que el Arosa se consolide en 2ª RFEF porque es un gran club que aspira a estar arriba. Lo que me preocupa es el rendimiento del equipo, llevar a cabo la idea y los resultados en el fútbol son los que mandan. Lo hecho, hecho está. Solo me quiero centrar en lo que está por venir y en aquello que puedo controlar.

– ¿Permanencia o algo más?

– Siempre hay que mirar hacia arriba, pero sin perder la perspectiva. La idea no puede ser otra que consolidar al equipo en 2ª RFEF, pero no vamos a renunciar a nada. Es lógico y normal. Todo el mundo quiere lo mejor y estar lo más arriba posible aunque no te puedes despistar porque en dos partidos cambia todo. Debemos seguir semana a semana, preparar el siguiente partido y así una y otra vez. A partir de ahí llegará la valoración al final a su debido tiempo. Lo que no se puede olvidar es que hay muchos equipos con mayor presupuesto que nosotros y eso habla de la dificultad de la categoría. Ahora toca pensar en ir a Carballo y nada más. Es más, solo sé cuáles van a ser los dos próximos partidos. No miro nunca más allá.

– Si tuviera que ponerle un pero a su Arosa…

– La falta de colmillo alguna vez y que por momentos se nos han escapado partidos que teníamos controlados. Por ejemplo, el día de Adarve o el del Compostela. Creo que fueron partidos que estaban controlados y por pequeños errores se nos escaparon.

– Hablando de errores, hubo más de uno arbitral que parece querer obviar.

– Sinceramente no me gusta hablar de los árbitros porque no vamos a sacar ningún rédito de ello. Es cierto que hubo decisiones puntuales muy desgraciadas para nosotros, pero a lo largo de la temporada nos van a dar y quitar. Solo debemos centrarnos en lo que podemos controlar. Ni nos podemos desviar lo mínimo en mensajes que no ayudan a nadie. Toda nuestra energía debe ir en ser mejores nosotros mismos y en nadie más.

– ¿Hay margen de mejora de cara a lo que queda?

– Creo que el equipo siempre puede dar más, es gente que quiere crecer y tiene ambición.

– ¿Cuál tiene que ser la mentalidad del equipo en cuanto a lo que queda con la experiencia que da lo que ya se ha jugado?

– Si algo nos demostró la primera vuelta es que el equipo compite contra todos. En 38 partidos se pueden notar más los presupuestos, pero a un partido no siempre es así. Nos tiene que servir de aprendizaje, pero sobre todo con respecto a esa confianza de saber que podemos competir contra todos y perder contra todos si no estamos centrados al 100%.

– ¿Le gustaría poder reforzar la plantilla en este mercado invernal?

– Nos gustaría, pero todo va a depender de las condiciones y del mercado. Son pensamientos y deseos, pero la realidad es la economía y no podemos hacer locuras. Me gustaría algún jugador para la parcela defensiva, pero sobre todo tener disponibles a todos.

“Es un lujo tener la afición que tenemos”

– Hay situaciones particulares que llaman la atención. Una de ellas es la de Álvaro Denis. Central venido de Málaga que no ha disputado un solo minuto. ¿Se reduce todo a una decisión técnica?

– Por supuesto. Soy muy claro con todos los jugadores, es fundamental irle de cara al jugador. Tienes que decirle tu verdad y las decisiones que tomo es en base a lo que yo creo. Durante mi carrera como futbolista tuve muchos entrenadores y me quedó claro que hay que ser muy sincero con el jugador. Ha tenido un comportamiento sensacional.

– Tampoco Pedro Beda parece encontrar su mejor versión.

– Con él hablé y le dije que tiene que tener paciencia. Está siendo poco a poco el jugador que queremos. Nos da muchas cosas que a veces no se ven y lo necesitamos muchísimo. Independientemente del gol, me quedo con su trabajo. Está yendo a más.

– Usted es una voz autorizada para evaluar el crecimiento de la estructura del club desde su primera etapa a ahora.

– Se deberían dar más pasos. El equipo tiene que ir creciendo poco a poco y el club también. Es una categoría que exige más. Todos tenemos que seguir creciendo y que el club siga dando pasitos. Todos estamos trabajando por el bien del Arosa. Hay mucha gente dándolo todo y ese es el camino.

– ¿Qué le pide a 2022?

– Que todo vaya bien y en lo deportivo que el equipo siga creciendo a base de trabajo, ilusión y esa pizca de suerte que es necesaria. Sobre todo mucha salud y que la afición siga remando porque es un lujo tener la afición que tenemos.