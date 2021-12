Nacido en Barrantes, José Manuel Castro “Txu”, siempre ha estado unido futbolísticamente al Umia, desde niño, donde comenzó a jugar con tan solo 10 años de edad. Nunca aparcó sus colores pese a recibir ofertas de clubes que estaban mejor situados. Ahora da los últimos coletazos a su dilatada carrera con 40 años cumplidos en el proyecto de un amigo, el Xuvnetude de Sisán.

–Usted, que había decidido colgar las botas con todos los honores ¿Qué ha hecho que le convenciera el Xuventude de Sisán?

–El Sisán nació como un grupo de amigos. Algunos compañeros del Umia, como Chiño, Canosa, Susiño, Jito… decidieron prolongar ahí su carrera futbolística. El Sisán se forjó como una alternativa ideal donde poder foguearse los juveniles que acaban en el Umia o en el Ribadumia por edad, y que no están para dar el salto directo a la Preferente. Y, a la par, para aquellos veteranos de sénior que aun se ven con fuerzas parara ayudar y dar lo suyo. Fue así que, cuando ya había decidido colgar las botas y el pádel que venía practicando hacía 2 ó 3 años cubría ese hueco, un compañero del Sisán me dijo: “Txu, podrías echarnos una mano en el equipo, si te animas… pero, ¡oye! No te rayes el coco, tómate tiempo, si te apetece la puerta está abierta”. Y así, con el paso de los días y el equipo empezando la pretemporada, me decidí.

–¿Pero no ha tenido usted ofertas de arriba, de equipos de primera autonómica o incluso de Preferente para prolongar su carrera una temporada más?

–Sí, sí… Me lo me lo hablaron gente del Zacande, de Dena, mismo del Cambados y el Sanxenxo en Preferente, que me sondearon para seguir, pero yo ya había decidido colgar la botas, el Umia fue y es mi vida. En mi época, en los años en tercera autonómica, luego en segunda y en primera, me tentaron clubes de Preferente, pero a mí en el fútbol nunca me movió el dinero, lo único eran los amigo y el amor por el Umia. El Sisán me ofrecía esa oportunidad de no faltar a mis principios de irme de Barrantes. Me quedaba el deporte con el Salnés Pádel, la alternativa del fútbol con los veteranos del Umia Boa Vila… pero al final, lo de esos amigos en el Sisán de animó a reengancharme con ellos.

–¿Este regreso al pozo de la Autonómica es como un regreso emocional a los orígenes?

–En cierto medida, sí. Es regresar al fútbol de amigos de barrio, de pueblo, y los campos de aquella Tercera Autonómica en que empecé un día. Si acaso faltan aquellos otros campos de tierra, en los que la pelota no rodada sino que iba botando, aquel balón “Mikasa”, tan duro que parecía una piedra, los lodazales del inviernos en que salías de campo con las botas llenas de barro y la indumentaria de otro color de aquel con la que entraste al campo… Aquello era otro mundo (sonríe). Además lo mío fue la lucha por llevar el Umia desde aquella Tercera Autonómica a la Preferente, había sido al ilusión de mi vida, y mismo el poder jugar una temporada con el Umia en la Preferente, que fue la 2020-21, la temporada covid, y en la que, la verdad, el riesgo me echaba un poco para atrás, pero me pudo la ilusión de saborear un año la Preferente con los colores de toda una vida.

–¿De donde le viene el apodo?

–Me viene de niño. Un vecino mayor, cuando me veía jugar de rapaz con la camisola rojilla me animaba desde la banda diciéndome “Txulino” para animarme. Com a mis amigos les sonaba bien, empezaron a decirme “Txuli” y, con el tiempo, para abreviar que esta tan propio de los jóvenes, que quedó el “Txu”. Incluso durante algunos años, como iba bien de cabeza en el área y como por entonces tenía melenita, un entrenador me decía “Zamorano”, en paralelismo con el delantero centro del Real Madrid, aquel Iván Zamorano de inicios de los años 90.

–En aquellos orígenes en el Umia aún debía colear aquel “Juego Barrantes” del pelotazo y balón largo que marcó una época.

–Sí (risas). Con aquellos campos aún venía haciéndose famoso aquel “juego Barrantes” basado en el pelotazo al aire. Recuerdo cuando un veterano aficionado gritaba desde la banda: “Siiiilllbbaa!”, cuando veía volar en balón por el aire

–¿Cómo está resultando en el Sisán esa mezcla de veteranía y juventud?

–Está resultando muy bien, tanto en el plano deportivo como emocional. Para los más veteranos, y para mí en particular, es una razón más para seguir manteniendo esos lazos de amistad que siempre han sido lo máximo, y para los muchos jóvenes del equipo es una ilusión el compartir campo con nosotros, el cómo te escuchan cuando le hablas, cuando le explicas cómo moverse, se empapan con mucha facilidad con esas ganas tan grandes que tienen de aprender. Lo de enseñarles y el percibir el cómo les llegas, para mí está siendo muy reconfortante.

–A las primeras de cambio le han colocado el brazalete de capitán.

–(Sonríe) Sí, eso no me lo esperaba, porque ser el capitán, como era en el Umia, es una responsabilidad añadida: el capitán tiene que ser un ejemplo dentro y fuera del campo, en los partidos y en los entrenamientos, estar ahí siempre al pie del cañón, es el que debe tirar del equipo.

–¿Le pone un plazo a este “bonus track” de su carrera deportiva?

–Sí, está será la última, y mi nueva ilusión ahora es dejar al Sisán al Segunda Autonómica, sería lo máximo en el primer año para el Sisán y en el último para mí. Tener una ilusión en fútbol, como en la vida, es muy importante para motivarse. A mis 40 años, y mi mujer, a quien le vengo diciendo desde años eso que “esta es la última temporada” (risas), ahora mi hija… La familia requiere su tiempo y el cuerpo también te lo pide.

–¿Cómo le está respondiendo el cuerpo a sus 40 tacos en una posición tan exigente como la de delantero centro?

–Me siento bien. Cierto que, aún entrenando con el Sisán los lunes, miércoles y viernes, las sesiones son más livianas, menos exigente que en la Preferente, y en el campo cabe regularse, en ocasiones jugar medias partes, o mismo descansar algunas jornadas… Es el secreto para mantenerse y durar la temporada.

–¿Qué ha sido lo mejor del fútbol en los 30 años que ha dedicado a este deporte?

–Lo mejor, por encima de los goles, de los ascensos… de todo, lo mejor han sido los muchos amigos que uno ha hecho en el vestuario y en el campo. Ellos han sido mi otra familia, unos lazos muy fuertes que mantenemos hoy.

–¿Se ve mañana reenganchado en el fútbol como dirigente o entrenador?

–No, no. El ser entrenador en mucha responsabilidad, mucha presión, el entrenador tiene que comerse mucho el tarro en el campo y en los vestuarios. No me veo ahí… Aunque nunca se puede decir la última palabra.