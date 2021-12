El Arosa quería despedirse de un año histórico, el del ascenso, con una victoria, y desde el primer momento, se lanzó a por el partido. Tan solo habían transcurrido tres minutos de juego cuando un disparo de Mon se fue lamiendo el palo de la portería que defendía Sergio Valero. La intensidad y el ritmo planteado desde las filas locales dificultaba el juego del Leganés B, que no se encontraba nada cómodo sobre el terreno de juego de A Lomba. A medida que avanzaba el encuentro, el Leganés B adelantó líneas y comenzó a jugar en campo contrario, poniendo en aprietos a la defensa local y dificultando la salida de balón arlequinada. De hecho, la presión alta de los madrileños obligaba al Arosa a recurrir al juego directo y a los segundo balones para acercarse a la meta rival. En esa lucha destacó la pelea de Pedro Beda con los centrales visitantes. Los arlequinados mejoraron en el tramo final pero no conseguían superar a una defensa muy física.

Si no se consigue en jugada, la otra opción es recurrir al balón parado. Al Arosa le cuesta mucho defenderlos, pero es cierto que, cuando ataca, muchos de sus goles son en esa lid. El tanto con el que abrió el marcador ayer fue en el cuarto córner. Diego Diz sacó desde la esquina, Ross peinó y el pichichi del Arosa, Luismi, la enchufó a la red sin que el portero visitante pudiese hacer nada.

El tanto de Luismi permitía a los arlequinados irse al descanso en ventaja e iniciar la segunda mitad bien plantados en el campo y con opciones de anotar el segundo. De hecho, el Arosa se encontraba muy cómodo sobre el terreno de juego en esta reanudación hasta que llegaron dos minutos que resultarían fatales. Avisó del peligró del Leganés B Javi Rubio, con un centro chut al que Manu Táboas metió una mano milagrosa.

El meta cometería un grave error en el minuto 61 al no despejar en condiciones una falta botada por Borona. El balón quedó muerto en el área pequeña y Cássio se adelantó al meta arlequinado para anotar el segundo. Todavía sin asimilar la igualada llegó una contra muy bien llevada por Mario Rivas, cuyo centro atrás, lo empaló Diego al fondo de las mallas sin que Táboas pudiese hacer nada. Al Arosa le costó digerir lo ocurrido y Jorge Otero recurrió a acumular hombres en la línea de ataque, dando entrada a Luis Nuño en el campo.

El encuentro entró así en un ida y vuelta constante, con amagos de golpeo por parte de ambos equipos, como el cabezazo de Nuño que se fue por encima de la portería de Valero o el fallo de Borona que, tras robarle la cartera a Cotilla, disparó demasiado desviado cuando estaba solo ante Táboas.

El propio Cotilla se incorporó al ataque en el minuto 77, poniendo un centro en el segundo palo donde Luis Nuño enganchó una volea espectacular que supuso el segundo tanto arlequinado. A partir de ese momento, el Arosa luchó por llevarse el partido y tuvo muchas opciones, las dos más claras, en las botas de Luismi.

En la primera, una peinada de Beda y un fallo clamoroso de Ofori Quayé dejó a Luismi solo ante Valero, pero el delantero no fue capaz de elevar el balón por encima del meta visitante. En la segunda ocasión, el propio Pedro Beda se deshizo de todos los rivales que le salieron al paso, remontó la línea de fondo y dio un pase atrás que Luismi no supo embocar a portería.

La igualada deja al Arosa en la décima plaza de la clasificación con 21 puntos en su casillero, a cuatro del play out y de los puestos de descenso y tres tan solo del play off de ascenso. El próximo duelo será un derbi contra el Bergantiños en Carballo, el día 9 de enero de 2022.

Ficha Técnica:

Arosa 2

Manu Táboas, Cotilla, Ross, Pedro García, Piay, Alberto Martín, Mon, Julio Rey, Diego Diz (Luis Nuño, 64), Luismi y Pedro Beda

Leganés B 2

Sergio Valero, Rubio, Ofoli Quaye, Cássio, Mario, Rentero, Diego (Íker, m. 78), Borona, Alba, Joserra y Álex (Óscar, m. 78).

Goles: 1-0, m. 43: Luismi; 1-1, m. 61: Cássio; 1-2, m. 63: Diego; 2-2, m. 77: Luis Nuño.

Árbitro: Sergio Álvarez Ordóñez (Asturias), auxiliado por Sergio Martín y Diego Menéndez. Amonestó a Diego Diz, Ross, Cotilla, Luis Nuño, Pedro García y Alberto Martín por los locales y a Ofori Quayé por los visitantes.

Incidencias: Encuentro de la 16ª jornada de liga disputado en el campo de A lomba ante cerca de un millar de espectadores.

“El equipo dio la cara y mereció algo más”





El punto de ayer dejaba a Jorge Otero, técnico del Arosa un regusto agridulce por haber conseguido evitar la derrota gracias a la entrega del equipo, pero también por no haber concretado las ocasiones finales. Otero reconocía que “la opinión en cuanto a juego, tiene que se positiva, porque creo que hemos hecho un buen partido”. El técnico reconoce que “sabíamos de las dificultades que entrañaba el rival, y aún así, los tuvimos controlados en muchas fases del partido”. Eso si, los dos tantos hicieron mucha mella en el cuadro arlequinado y “nos descentraron, pero conseguimos coger de nuevo el ritmo del encuentro y no solo empatamos, sino que tuvimos dos o tres ocasiones muy claras, pero no estuvimos acertados”. Otero insiste en que “el equipo dio la cara ante un rival muy complicado, que lleva unos números extraordinarios fuera de casa y que tiene mucha calidad”.