En la víspera de cerrar el año deportivo, el Arosa tiene en el Leganés B la posibilidad de ponerle una guinda perfecta a un 2021 más que destacable. De la trascendencia del duelo de mañana en A Lomba (17.00 horas) da rendida cuenta un Javi Piay al que muy probablemente le tocará desempeñarse como lateral derecho ante la ausencia del sancionado Javi Fontán.

No pasa por alto el pontevedrés el efecto balsámico de la reciente victoria ante otro rival madrileño, el Móstoles. Asegura que “después de dos derrotas esos tres puntos nos sentaron muy bien. No hicimos tan buen partido como contra el Compostela, pero tuvimos la fortuna en Móstoles que nos faltó ese día. Con la misma ambición vamos este fin de semana para ganar esos tres puntos e irnos de vacaciones”.

El jugador del Arosa tiene claro que ante el Leganes B “tenemos que igualar su ritmo”

Los números que sitúan al Leganés B como el visitante más capacitado de la competición lleva a destacar a Piay que “tienen una media de 20 años. Son gente muy dinámica, muy rápida… La gente de arriba se suele quedar descolgada y habrá que estar atentos a esos tres jugadores. El que tengan jugadores en dinámica del primer equipo, ser un filial y la edad, son cosas que se reflejan en un ritmo alto y lo principal estará en saber igualarlo”.

Acerca de su aportación al Arosa en el plano individual, sostiene Piay que “poco a poco me voy adaptando a la categoría. El año pasado jugué los partidos más importantes y esta temporada también estoy jugando y eso hace que cada vez me vea con más confianza”. También se pronunció al respecto de su posible ubicación en el lateral diestro, “llevo jugando de central mucho tiempo y me tocará adaptarme esta semana a esa nueva posición. Si el míster cuenta conmigo para jugar ahí, el objetivo no es otro que ayudar al equipo como siempre”.

Algo que también deja muy claro el jugador pontevedrés es la positividad que se palpa en el vestuario: “No estamos acomplejados para nada. En esta liga puedes ganar al líder y perder con el último. Si el equipo sigue trabajando en esta dinámica, obviamente habrá que pelearlo, pero vamos a conseguir la permanencia”, valora.

El club despide el año con un sorteo de numerosos regalos

El Arosa realizará un supersorteo navideño para despedir el año en A Lomba. Gracias a la colaboración de muchas empresas, serán muchas las personas que salgan agraciadas en caso de adquirir una de las rifas que se venderán antes y durante la primera mitad al precio de 2 euros un número y de 5 euros tres números. Los regalos que estarán a disposición son de todo tipo en una lista que incluye latas de conserva, un balón, vales de compra, camiseta del Celta de José Fontán, ropa, cortes de pelo, centollas, productos farmacéuticos, frutas, un jamón, una noche de hotel, vino, cena para dos y una gran cesta de Navidad, entre otras cosas más.