Después de dos semanas de penitencia, el Arosa se ha vuelto a reencontrar con el cielo que dan las victorias. Tuvieron que pasar goles en fuera de juego o precedidos de falta, otros anulados e incluso un penalti errado, para que los de Jorge Otero volvieran a saborear las mieles del éxito. Un goce que llegó en la visita al Móstoles después de noventa minutos en los que quizá la justicia no escrita del fútbol volvió a hacer otra de las suyas.

Apenas había dado tiempo para posicionarse sobre el irregular césped mostoleño cuando la primera llegada al área del Arosa se convirtió en gol. Fue en una aproximación por banda izquierda cuando Julio Rey se hizo con un balón suelto en el área. Apuró la línea de fondo y su centro-chut a media altura fue desviado por el recién incorporado Juancar al fondo de la red.

Un gran Manu Táboas salvó a su equipo en más de una ocasión

Con el mazazo del 0-1 e incluso con incidencias físicas como la lesión de Paco Torres, el conjunto madrileño buscó en el ritmo la manera de acercarse al empate. Las acciones a balón parado fueron el mejor método para empezar a merodear el área vilagarciana, pero el remate certero deseado para los madrileños seguía sin llegar.

La intensidad se fue transformando en fricción en muchas acciones. Un escenario en el que el Arosa supo manejarse con solvencia. Además también hizo del buen criterio con el balón la mejor manera de contener el impetuoso intento de los de Víctor González de igualar antes del descanso.

Cuanto todo transcurría en una fase de mayor control por parte arlequinada, empezó a agigantarse la figura de Manu Táboas. Primero en un balón aéreo que quedó suelto entre centrales y que Álvaro Sánchez remató prácticamente en el área pequeña sin contar con la acertadísima intervención abajo del portero arosista.

El costado izquierdo estaba siendo el elegido por los de Jorge Otero para ganar altura en sus ataques. Eso cuando el partido era capaz de coger dinamismo, puesto que las interrupciones volvieron a protagonizar el tramo final de unos primeros 45 minutos que se cerraron con ventaja visitante.

El paso por los vestuarios sentó mucho mejor a los madrileños. El plan era el de poner el mayor número de balones posible en el área vilagarciana y así lo ejecutaron. Desde bien temprano tuvo Manu Táboas que intervenir, sobre todo cuando Portilla remató a bocajarro con todo a favor para empatar.

El acoso sin derribo del Móstoles continuó sin descanso. Poco después fue el poste el que apareció salvador. Fue cuando Irizo conectó un disparo desde la frontal del área que Sanjurjo desvió en su dirección para que terminase batiendo contra la cepa del palo.

En medio de esa fase de asedio local, el Arosa fue capaz de sacudirse el dominio con una transición que culminó Julio Rey en banda izquierda con un centro envenenado que se fue ligeramente por encima de la portería defendida por Tejero.

Volvió a insistir el Móstoles con un disparo mordido de un incisivo Portilla. El mismo que hizo el empate en una acción que se inició con una falta no señalada sobre Piay. El balón suelto llegó a pies de Nacho Recalde que realizó un desplazamiento de más de 30 metros para lanzar la carrera de Portilla quien, tras ganarle en velocidad a Cotilla, conectó un remate perfecto que sorprendió por alto a Táboas.

El gol del empate del Móstoles nació en una falta no señalada sobre Piay

Con el Arosa medio noqueado, pudieron hacer el 2-1 los locales. Ahí apareció nuevamente la figura de Manu Táboas para parar otro disparo a bocajarro. En esta ocasión de Álvaro Sánchez. Fue entonces cuando Jorge Otero movió su banquillo y su equipo lo agradeció. El balón le volvía a durar en los pies. El mismo esférico que Cotilla puso en la escuadra de El Soto para hacer el 1-2. Fue tras una conducción por el pasillo interior cuando levantó la cabeza y decidió probar suerte desde 35 metros con un éxito espectacular.

Restaba más de un cuarto de hora para refrendar una victoria importantísima, pero aún quedaba por aguantar las últimas embestidas de un cuadro madrileño que ya no encontró la fluidez necesaria para empatar. El Arosa se mostró sólido, más aún cuando los cambios redoblaron la presencia de jugadores en la zona defensiva y los balones directos se convirtieron en el último recurso local.

El pitido final sonó a alegría en toda Vilagarcía. Tres puntos que hacen llegar a los 20 a falta de dos jornadas para llegar al ecuador del curso. Un balance más que esperanzador.

Ficha del partido:

CD Móstoles URJC: 1

Tejero, Paco Torres (Juancar, min. 6), Nacho Recalde, Portilla, Guito (Leitón, min. 80), Alexander (Tito, min. 43), Álvaro Sánchez, Ledesma (Gassama, min. 80), Romera (Sanjurjo, min. 46), Irizo y Toni.

Arosa: 2

Manu Táboas, Javi Fontán, Javi Piay, Ross, Cotilla, Alberto Martín, Mon (Pedro García, min. 72), Julio Rey, Diego Diz (Luis Nuño, min. 65), Luismi (Jorge Fajardo, min. 85) y Pedro Beda (Sidibé, min. 85).

Goles: 0-1 Julio Rey (min.8); 1-1 Portilla (min. 59); 1-2 Cotilla (min. 76)

Árbitro: Albadalejo García, asistido por López Zornoza y Vélez Echevarría (Valencia). Mostró amarilla a Recalde por los locales, y a Javi Fontán y Julio Rey por el Arosa.

Incidencias: Campo El Soto. Unas 300 personas.

Jorge Otero: "Hemos plasmado las buenas sensaciones"

El técnico del Arosa, Jorge Otero, en un primer análisis del choque señalaba que “fue un muy buen partido. Las sensaciones que traíamos de los últimos partidos las hemos plasmado en el buen partido que hicimos. En la primera parte dominamos, tuvimos las mejores llegadas y controlamos muy bien al Móstoles. Es un equipo que crea muchas superioridades por dentro y lo controlamos muy bien”.

Tras el descanso reconoce que “en la segunda parte nos faltó decisión. Sabíamos que ellos iban a apretar un poquito más, pero nos desordenamos por momentos y volvimos a tener pérdidas de balón muy claras que favorecían sus contras. No defendimos bien en la defensa del uno contra uno y no nos debieron coger tan fácil a la contra. Creo que hay falta sobre Piay en la acción del gol, pero aun así no podemos estar tan expuestos con el 0-1. Tendríamos que estar mejor preparados para evitar que en un balón de 30 metros nos hicieran el empate. Tenemos que estar mejor armados, al margen de que haya o no un error arbitral”.

Añadía el entrenador vilagarciano que “a partir de los cambios pasamos a tener más control y a raíz del 1-2 sí que ellos ya optaron por jugar más directo. Estuvimos bien defensivamente y Manu Táboas tuvo unas acciones de mucho mérito. Partido muy trabajado, pero con una victoria importante y que nos deja en una situación de aparente tranquilidad”.