El Arosa se mide a las 12.00 horas en tierras madrileñas al Móstoles, en un partido al que los arlequinados viajan ilusionados para pelear de lleno por los tres puntos. Enfrente, un equipo madrileño que se hace fuerte en casa y al que su última victoria a domicilio ante el Avilés le aupó a la sexta plaza. Por medio, cuatro puntos de ventaja sobre el Arosa, al que lastraron las dos últimas derrotas ante Pontevedra y Compostela en partidos en los que los arlequinados merecieron más.

En su análisis del rival, el técnico Jorge Otero reconoce “el Móstoles en un equipo con buenos números en casa, que no se expone mucho y que en ataque centra su juego por dentro, que es donde tiene a sus mejores hombres, contando mismo arriba con un delantero centro como es Álvaro Sánchez, que está con muy buenos números”. No en balde este jugador, de 1,86 de estatura, llega con 7 dianas en su haber esta liga, de las 16 que ha materializado su equipo. Y es que los madrileños es de los equipos que mejor rentabiliza sus goles, con sólo tres más que el Arosa, mientras que lleva encajado los mismos 14 que los arlequinados.

En cuanto al momento anímico de los suyos, Jorge Otero entiende “el equipo está tocado en el amor propio por la dos últimas derrotas, máxime habiendo hecho un partido tan bueno como ante el Compostela, donde merecimos más”. “Y ante estas situaciones -agrega- el equipo quiere competir cuando antes para sacarse la espina, y con esta intención saldremos en Móstoles”.

Sobre los árbitros y las decisiones que tanto les penalizaron ante Pontevedra y Compostela, Jorge Otero aboga por pasar página: “las decisiones que los árbitros van tomando en los partido -afirma- es algo que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar son las pérdidas de balón, nuestro juego y el pelear cada balón dividido… En ello es lo que tenemos que centrarnos, lo demás nos puede despistar en exceso”.

En cuanto al campo de El Soto, Jorge Otero es consciente de que “es un campo y ello nos permitirá jugar aprovechando esas dimensiones, la única duda es el estado que puede presentar el césped por el frío”.

Un frío que, con una temperatura para hoy a hora de partido se prevé de 11 grados, entiende el técnico, no afectará a sus jugadores: “se tratará de calentar más, y correr sobre el campo, eso no va a afectarnos, es algo a lo que ya estamos a acostumbrados”. Una amplitud de campo que, sobre el papel, puede venirle bien al Arosa para llevar el balón de un lado a otro buscando las llegadas por banda. En el apartado técnico la única duda es el de Porrúa: “no ha podido completar las sesiones de entrenamiento esta semana -aclara el técnico-, porque no estaba al cien por cien, pero los demás sí están disponibles.