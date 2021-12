Fue en una tarde que desprendía aroma de fútbol desde el primer momento. Ambas aficiones se encargaron de ambientar A Lomba y los equipos correspondieron desde el principio con un alto ritmo de juego. Arosa y Compostela salieron dispuestos a discutirse la posesión del esférico y a castigar cualquier error del rival, apuestas comunes que redundaron en favor del espectáculo. Además, el resbaladizo estado del terreno de juego también ayudaba a la hora de forzar errores en el rival.

Precisamente a raíz de una pérdida de balón en zona de riesgo del Compostela fue como se generó la mejor y más clara ocasión del Arosa en la primera parte. Apenas cinco minutos habían transcurrido cuando la pelota llegó a pies de Julio Rey, éste sirvió a la aparición en el área de Mon que se plantó delante de Pato Guillén, pero cruzó en exceso su remate cuando ya se cantaba gol en toda A Lomba.

No tardó en dar réplica el Compostela. Fue a balón parado, concretamente en un saque de esquina servido por Samu que Fer Beltrán remató de cabeza obligando a Manu Táboas a realizar una estirada muy aplaudida. Ambos jugadores del Compostela volvieron a conectar en un pase filtrado del primero a la espalda de los centrales que el rematador no aprovechó con un disparo excesivamente centrado.

En el intercambio de golpes luego llegó el turno para Luismi rematando fuera tras girarse en el área a centro previo de Cotilla desde la izquierda. Ya no habría más situaciones de peligro en ninguna de las dos áreas y al descanso se fueron los protagonistas con sensaciones encontradas.

En la reanudación adoptaron los de Rodri Veiga el rol que se le supone al equipo que da por bueno el punto en casa ajena. Los compostelanistas juntaron sus líneas, obligados también por la impetuosa segunda parte local. Y es que los de Jorge Otero estaban mostrándose absolutamente dominadores, tanto del juego como del capítulo de méritos ante un rival completamente sometido.

Las acciones por banda se repitieron una y otra vez en el ataque arlequinado. Con Cotilla actuando prácticamente de extremo, los balones al área se sucedieron, sobre todo desde el costado izquierdo. Otra clarísima ocasión llegó tras una acción combinativa que Diego Diz puso en el área desde la línea de fondo. Su centro, tras superar por alto a Guillén, se quedó sin premio al no llegar por escasos centímetros Mon a empujar de cabeza la bola a la red.

En medio de todo el asedio arlequinado, el Compostela esperaba el momento de poder transitar con peligro. Un arte en la que Parapar se erigió en lanzador con una potente carrera en la que se interpuso Ross para salvar un pase definitivo que estaba llegando en boca de gol a Pablo Durán.

En esa fase en la que el Arosa seguía viendo la victoria como un logro más que posible, se desencadenó la tormenta entre la parroquia local. Fue cuando claramente Pato Guillén salió a pies de Julio Rey fuera del área para quitarle el balón con la mano. Ese fue el anti-reglamentario origen del gol que tuvo como autor a Jordan Domínguez tras un pase desde la línea de fondo de Rafa Mella.

Pese a una bofetada de tal magnitud, los de Jorge Otero no se rindieron. Mantuvieron el norte claramente marcado hacia el empate, posibilidad que pudo llegar desde el punto de penalti tras una clara falta de Álvaro Casas sobre Pedro Beda. El brasileño buscaba redimirse con el gol en su vuelta a la titularidad, pero Pato Guillén adivinó su intención para desesperación de toda A Lomba.

Restaban algo más de diez minutos para el pitido final y el partido entró en una fase de vértigo propiciada por la notoria voluntad del Arosa de cambiar su suerte. Incluso el riesgo tomado pudo convertirse en aliado del Compostela, de no ser por el error de Jordan Domínguez a la hora de resolver un contraataque conducido por Pablo Durán.

Salvado el susto, Jorge Fajardo tuvo un disparo desde la frontal del área que se marchó ligeramente arriba. Pero para colmo de males, el árbitro anuló un gol a Luismi por supuesta falta en la acción previa de Javi Fontán. Todo un cúmulo de infortunios que terminaron por dejar sin premio a un Arosa que hizo más cosas que el rival por llevarse los tres puntos, pero que terminó maldiciendo su suerte.

AROSA: Manu Táboas; Javi Fontán, Piay, Ross (Jorge Fajardo, min. 83), Cotilla; Alberto Martín, Diego Diz (Luis Nuño, min. 69), Julio Rey, Mon (Pedro García, min. 83); Pedro Beda y Luismi.

COMPOSTELA: Pato Guillén; Roque, Matías Vesprini, Álvaro Casas, Jimmy (Salado, min. 55); Samu, Pablo Antas, Escudero (Jordan Domínguez, min. 55), Parapar (Baleato, min. 82), Fer Beltrán (Rafa Mella, min. 55) y Primo (Pablo Durán, min. 28).

GOLES: 0-1, min. 74: Jordan Domínguez.

ÁRBITRO: Omar Álvarez Rodríguez (Castilla-León), auxiliado por Sergio Álvarez e Iván Pablo Gómez. Amonestó por parte local a Mon y Javi Fontán. Por parte visitantes amarillas a Roque.

INCIDENCIAS: Decimocuarta jornada. Cerca de un millar de espectadores en A Lomba. Homenaje a Gustavo César Veloso tras poner fin a 21 años de carrera como ciclista profesional.

Jorge Otero: "Con lo que hicimos no es normal perder"

Jorge Otero compareció totalmente contrariado por el resultado, pero sin ningún tipo de reproche al esfuerzo y al nivel mostrado por sus jugadores. En su valoración dejó claro que “nada que reprochar a los chavales. Hicimos un gran partido ante un muy buen rival. Estuvo más igualado en la primera parte, pero en la segunda salimos a jugar mucho en campo rival. Tuvimos muchos centros sin definición, pero fuimos superiores. La fortuna estuvo del lado del Compostela. Ahora a seguir trabajando. Cabreado por la derrota, pero muy satisfecho con el comportamiento del equipo. Atenazamos muy bien al Compos y estuvimos a muy buen nivel. Creo que pudo ser nuestro mejor partido de la temporada por la envergadura del rival”.

Además de lamentar el no haber podido premiar con el resultado a la afición, respecto a la actuación arbitral Otero prefiere pasar página, “estamos teniendo muy mala suerte con los arbitrajes, pero no podemos escudarnos en eso. La jugada de Pato me cabrea más porque la veo clarísima, pero no vale de nada quejarse”. De lo que no dudaba el técnico arlequinado es de que “el equipo sale reforzado futbolísticamente del partido. El vestuario está cabreado y de mal humor porque con lo que hicimos no es normal perder. Las sensaciones son muy buenas porque podemos competir con cualquiera”.