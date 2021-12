Un reto especial llamado Compostela

A Lomba revivirá el domingo (17.00 horas) un clásico del fútbol gallego. Arosa y Compostela se verán las caras en un duelo que no solo tendrá un aroma de cita especial para las aficiones, sino también para un jugador como Mon. El mediocentro santiagués se medirá por primera vez al equipo en el que militó durante siete años repartidos entre sus categorías inferiores y la primera plantilla.

Tras la derrota en Pasarón, pero especialmente por la pobre imagen dada por el equipo, Mon González reconoce que “no fue un principio de semana agradable; todo el mundo tenía mucha ilusión puesta en Pasarón, pero no hicimos un buen partido. Ahora solo queda enfocarse en el Compostela”.

El hecho de medirse por primera vez en competición oficial al Compostela, le coincide a Mon con una fase de la temporada en la que no está contando para Jorge Otero en el once inicial. “No estoy en un buen momento, no llevo muy bien lo de estar en el banquillo, pero solo estoy centrado en trabajar y que vuelvan las buenas sensaciones e intentar entrar en el once”, asegura.

En su valoración del cuadro dirigido por Rodri Veiga, Mon subrayasubraya que ve a un Compostela “un poco diferente al de los últimos años, aunque es cierto que siguen teniendo un buen trato de balón, pero quizá manejan algún registro más como puede ser el contraataque. Ahora son un pelín más verticales que antes, no les importa tanto tener el dominio total durante el partido. Hacen más daño con la gente rápida que tienen. Es un equipo que me gusta mucho y están haciendo un buen año”.

Respecto a la manera en la que se puede inclinar el partido a favor de los intereses del Arosa, el mediocentro considera que “mi punto de vista es el de plantear una presión alta sobre ellos. Que no salgan con el balón cómodos para que no estén cómodos generando espacios. Hay que hacer un partido feo en el sentido de presionarle y que se sientan incómodos con el balón en los pies. A partir de ahí tratar de castigar sus errores a partir del robo”.

Campaña de promoción en Santiago

La intención del Arosa es la de que A Lomba registre una muy buena entrada. Para ello se realizó una actuación conjunta de promoción con la colaboración del Compostela que se desarrolló por las calles del histórico conjunto histórico santiagués. Con la intención de animar a los compostelanistas a acudir a Vilagarcía, el propio Mon y Samu, capitán del Compostela, repartieron pasquines anunciando el duelo hasta terminar en la Praza do Obradoiro ataviados con sus respectivas camisetas.

En este sentido, el Arosa ya hizo entrega de 90 entradas al club compostelano para la venta entre sus aficionados. Cabe recordar que el partido del domingo ha sido declarado medio día del club por lo que los socios del Arosa también tendrán que pasar por taquilla y adquirir la entrada al 50% de su valor. Concretamente, los socios pagarían 10 euros en Tribuna y 7 euros Preferencia y Fondos. Los socios Sub 15 no pagan. El propio Mon también declaró al respecto de la expectación del partido en su ciudad natal que “la gente de Santiago siempre se ha acercado a Vilagarcía. Los Fendetestas y las peñas siempre han venido. La gente se lo pasa bien en un partido así, esperemos disfrutar un buen partido”.