El balón parado inmoviliza al Arosa

La derrota del Arosa en Pontevedra (1-0) ha supuesto para el Arosa la confirmación de una dinámica que está lastrando seriamente sus posibilidades competitivas. Y es que la defensa de las acciones a balón parado se ha convertido en seña de identidad de los últimos goles encajados por la escuadra arlequinada.

En Pasarón, al margen de que el testarazo de Charles se realizase en posición de fuera de juego, la causa se confirmó como reincidente. Los precedentes previos quedan de manifiesto en partidos como los de Ceares, Langreo y Avilés, en los que también el Arosa se vio superado en acciones de estrategia del rival.

Es una cuestión de intensidad, concentración defensiva y tenemos que hacernos más responsables en el marcaje al hombre. Tenemos que ser más agresivos en la marca Jorge Otero - Entrenador del Arosa

El propio Jorge Otero no pasa por alto esta circunstancia y nada más concluir el duelo ante el Pontevedra reconocía que “es algo que no se puede entrenar. Es una cuestión de intensidad, concentración defensiva y tenemos que hacernos más responsables en el marcaje al hombre. Tenemos que ser más agresivos en la marca. No puede ser un problema. Es algo que pasa por responsabilizarnos más en lo que estamos haciendo en esas acciones a nivel individual”.

Ahora, con 17 puntos en su haber y ubicado en la undécima posición, el Arosa afronta los tres últimos partidos antes de cerrar el año con el reto de sumar el mayor número de puntos posible para evitar un exceso de presión en la segunda vuelta. El primer obstáculo a salvar es el del Compostela el próximo domingo en A Lomba, rival que está situado en zona de play-off con cinco puntos más en su haber que los vilagarcianos, pero que en el mes de noviembre han producido menos clasificatoriamente que los vilagarcianos.

Una cuestión que tampoco se verá mejorada en el Arosa respecto al partido de Pasarón es la relativa a la evolución de los lesionados. Las bajas de Pedro García y Campillo, además de las de larga duración de Róber y Álex Cobo, se mantendrán por lo que Jorge Otero se verá obligado a seguir haciendo uso del equipo juvenil, tanto para la convocatoria del próximo domingo como para la preparación del duelo entre semana.

Medio día del club ante el Compostela

El partido del próximo domingo (17.00 horas) en A Lomba ante el Compostela ha sido declarado como medio día del club por parte del Arosa. De este modo, los socios tendrán que pasar por taquilla con unos precios de 10 euros en Tribuna y 7 euros Preferencia y Fondos. Los socios sub 15 entran gratuitamente. En cuanto al precio de las entradas para el público en general, se mantiene en 20 euros Tribuna, 15 euros Preferencia y Fondos, y 5 euros Sub 15. Se pueden retirar a partir del jueves en las oficinas del club.