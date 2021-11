No jugó un buen partido el Arosa ayer en Pasarón. El equipo de Jorge otero estuvo bien en defensa en la primera mitad, muy sobrio soportando los ataques de un Pontevedra que demostró los motivos por los que está considerado como uno de los grandes de la categoría. Sin embargo, en ataque estuvo totalmente romo, finalizando el encuentro con la fría estadística de no haber tirado entre los tres palos en los noventa minutos. Bien es cierto que la derrota deja un poso polémico, ya que Charles se encontraba un una posición más que dudosa cuando remata, pero el Arosa no ofreció los mejores argumentos para llevarse algo positivo en su visita a Pasarón.

En el otro lado, el Pontevedra se mostró como un equipo con muchos recursos y que gozó de ocasiones, sobre todo en la segunda parte, para ampliar la distancia en el marcador, aunque se encontraron con un buen Manu Táboas, que hizo paradas de mérito, y con una defensa solidaria que trató de cerrar los espacios a un equipo que sabe aprovecharlos muy bien. El Pontevedra controló sin problemas la primera parte, con pocas amenazas de un Arosa que optó por tratar de desgastarlo y esperar su oportunidad a la contra. Así, la primera ocasión fue para el equipo de Ángel Rodríguez, en un córner que Churre cabeceó demasiado horizontal, llegándole la pelota en la otra banda a Álex González, que asistió raso a la media luna del área, donde Seoane remató de primeras, rechazando abajo el portero Manu Táboas, protagonista en el bloque de Jorge Otero con varias intervenciones de mérito. Fue de los escasísimos disparos a puerta en un primer tiempo en el que el Pontevedra se encontró cómodo con la pelota, pero le faltó decidir mejor en los metros finales. Al filo de la primera media hora, tras una larga jugada de combinación de los granates, nuevo centro de Álex que esta vez cabeceó Rubio flojo, a las manos de Táboas. Poco después, en una llegada algo atropellada, Araújo centró raso y Brais, en una buena maniobra, remató en el primer palo, pero el balón acabó en saque de puerta. El mismo Brais acariciaría el gol en una gran jugada personal. Después de superar a un rival con un sombrero dentro del área, controló orientado, pero no disparó bien, aún así el portero tampoco estuvo acertado y, después de que se le escapase el balón, acabó cediendo un córner. En el tramo final, Rubio recibía en banda y buscaba con su pierna izquierda la escuadra de Táboas, taponando su remate Ross. Respondió el Arosa pisando el área contraria, pero Cacharrón estuvo rápido para evitar el remate de Luismi. Ya al filo del descanso, y tras un remate alto de Brais Abelenda, los arlequinados encadenaron varias aproximaciones pero sin llegar a rematar. Finalmente, Porrúa centró desde la derecha y el rechace lo recogió Julio Rey para sacar un disparo de primeras que salió rozando el palo. En la reanudación se adelantarían pronto los granates en una jugada aislada, un lanzamiento de falta a cargo de Yelko Pino que cabeceó con autoridad Charles; aunque se protestó su posible posición antirreglamentaria, el tanto subió al marcador. Apenas cinco minutos después, el colegiado anuló el que habría sido el 2-0 por fuera de juego de Araújo. Tras una gran combinación por la izquierda entre el lateral, Álex y Yelko, este último disparó, tocando el balón Manu Táboas lo suficiente para que se quedase muerto casi en línea de gol, donde remató un adelantado Araújo. El Arosa intentó buscar el empate yéndose arriba y eso facilitó que el cuadro local encontrara más espacios, pero le siguió faltando acierto en el área rival. Otero modificó el sistema dando entrada a Pedro Beda, tratando de crear peligro con dos delanteros de potencia y presencia en el área para rematar como son el brasileño y Luismi, pero no les llegaron balones suficientes para poner en aprietos a Cacharrón. Después de los primeros cambios, el Pontevedra dispuso de varias ocasiones para sentenciar, aunque falló en la finalización. Las más claras, un paradón de Táboas a remate de Oier y, a cinco minutos del final, en una llegada por la izquierda, Álex asistió atrás a Brais, cuyo disparo rozó lo justo la defensa para mandar a córner. Ya en el descuento, de nuevo Oier se encontraría con Táboas en un mano a mano tras una contra que acabaría con el portero mandando a córner su remate. Ficha Técnica: Pontevedra 1 Cacharrón, Seoane, Soto, Churre, Samu Araújo, Miguel Román, Rubio (Oier Calvillo, m. 73), Yelko Pino (Jaichenko, m. 88), Brais Abelenda (Martín Diz, m. 88), Álex González y Charles (Javi rey, m. 80). Arosa 0 Manu Táboas, Fontán, Piay (Fajardo, m. 72), Ross, Cotilla, Alberto Martín, Diego Diz (Pedro Beda, m. 78), Nuño, Porrúa (Mon, m. 72), Julio Rey y Luismi. Gol: 1-0, m. 49: Charles. Árbitro: López Vila (Galicia). Amonestó al local Churre y a los visitantes Fontán y Alberto Martín. Incidencias: Jornada 13. Estadio Municipal de Pasarón. Unos 1.500 espectadores, alrededor de un centenar del Arosa. "El gol de Charles nos hizo mucho daño" El entrenador del Arosa lamentó la derrota de su equipo en el derbi contra el Pontevedra sobre todo porque hasta el gol de Charles, en el minuto 49, aunque los granates tuvieron varias ocasiones, los arlequinados estaban conteniéndolas bastante bien. “Ese gol nada más empezar la segunda parte nos hace daño. El esfuerzo del equipo ha sido bueno, como siempre, pero no tiramos entre los tres palos, es muy poco bagaje para intentar sumar”, afirmó Jorge Otero, que señaló el error de marca a balón parado, porque “si hay un jugador del que tienes que estar pendiente dentro del área, ese es Charles”. El míster vigués apuntó que a raíz del 1-0 “perdimos un poco el aplomo. Nos costó mucho más defender. Seguimos con muchos problemas para llegar a la portería rival. Muchas contras son por pérdidas nuestras, por no acabar. Metemos a dos delanteros intentando tener más posibilidades. Llegamos por banda varías veces y volvía atrás el balón y a Pasarón no se puede venir solo a defender, creo que nos faltó ser incisivos y más contundentes”. El técnico arlequinado volvió a ver como otro de sus jugadores de la línea defensiva caía lesionado, como fue el caso de Piay, al que se le sumó Duego Diz, sustituido por molestias. “Toca recuperarnos y el miércoles comenzar a pensar en el siguiente partido”.