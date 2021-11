Más de un lustro después, el Arosa regresará a Pasarón para medirse al Pontevedra en un derbi que siempre ha sido especial. Los arlequinados afrontarán el partido con un importante número de bajas, especialmente, en la zona defensiva, donde se han caído Campillo y Pedro García. Quien si va a formar parte de la lista de convocados será Julio Rey, una de las grandes referencias del club en ataque.

Rey reconocía ayer que el equipo llega “con muchas ganas e ilusión” al partido que se disputará en Pasarón, sobre todo después de los dos triunfos consecutivos que ha conseguido enlazar y que le han permitido abrir una brecha atractiva con los puestos de descenso. “Sabemos de la importancia que tiene este partido para el club y la afición, por lo que intentaremos seguir encadenando victorias y aprovechar que nos encontramos en línea ascendente”.

En lo que respecta al rival, Julio Rey no escatima en elogios hacia el Pontevedra. “Es un equipo llamado a estar ahí arriba, a pelear por el ascenso directo; en estos momentos ocupa la segunda posición pero queda mucha liga por delante y los partidos hay que jugarlos”, incide. Un ejemplo de ello es Charles, que “lleva una decena de goles, pero no es el único, ya que son muy dinámicos y peligrosos arriba y cuentan con jugadores muy solventes en la línea defensiva”. De todas formas, el Arosa no se lo va a poner fácil ya que “nos encontramos en una liga sumamente igualada, donde no se suelen dar resultados abultados”. En el caso de los arlequinados, el equipo “siempre ha dado la cara y creo que, hasta el momento, ningún equipo ha conseguido demostrar que es superior a nosotros”.

Insiste Julio rey en que “vamos a tratar de ponerles las cosas muy difíciles al Pontevedra, creo que el equipo está capacitado, debemos tener la mente despejada y hacer las cosas muy bien para sacar algo positivo”. Rey ya sabe lo que es marcarle al Pontevedra algo que no le preocupa mucho “siempre y cuando consigamos ganar, aunque sea por 0-1, metiendo el gol cualquiera”.

Otro punto a favor de los arlequinados es la afición a la que Rey no duda en agradecer “el esfuerzo que hace en cada viaje para vernos jugar”. A Pasarón no será una excepción, ya que está previsto un importante desplazamiento de la afición vilagarciana hasta Pontevedra con el objetivo de animar al equipo y conseguir dar la machada en un campo tan complicado como es el de Pontevedra.