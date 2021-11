Un punto de inflexión llamado Ceares

La plantilla del Arosa se reencontró con las victorias en Gijón. Un 1-4 ante el Ceares que dejó la imagen de un equipo responsabilizado en mejorar sus virtudes y en corregir sus defectos, precisamente en uno de los días que más importante era reaccionar ante un equipo con el que compartía zona de descenso. El hecho de tener que remontar el tanto inicial de los gijoneses añade valor a tres puntos que se estaban haciendo de rogar.

Manu Táboas, portero arlequinado, reconocía al término del choque que “la primera que se acercaron nos hicieron gol. Te quedas en shock, pero teníamos claro lo que teníamos que hacer. En el descanso hablamos de que teníamos un buen botín en las manos y que no se nos podía escapar. En la segunda parte seguimos con el guion de no cometer errores y acabamos tranquilos. No sufrimos mucho y tres puntos que eran necesarios y una buena alegría que nos hacía falta”.

También valoró Julio Rey el paso adelante dado por el equipo ante el Ceares. Según el vilagarciano, “la diferencia respecto a otros días fue el acierto y el ser más contundentes en las áreas. Es cierto que nos volvieron a marcar de balón parado y no podemos permitirnos eso, pero esta vez necesitamos quedarnos con lo positivo. Marcar cuatro goles fuera de casa es para estar contentos y necesitamos hacer una lectura positiva y seguir creciendo a partir de ahí”.

No ocultaba Julio Rey que “el equipo está haciendo las cosas bien, pero si los resultados no acompañan todo es más gris. Un 1-4 es muy importante porque esta categoría está muy igualada. La diferencia está en controlar los pequeños detalles, porque si lo hacemos hay plantilla suficiente para mantener la categoría”.

Del mismo modo, Julio Rey también tuvo palabras para la afición que se desplazó a Gijón para seguir al equipo, “da gusto ver gente del Arosa en la grada de un campo tan lejano de Vilagarcía. Te das cuenta lo importante que es estar en una categoría así para Vilagarcía, ves como la gente lo disfruta e incluso puede visitar ciudades como Gijón con el pretexto del fútbol. Que la gente se identifica con el equipo y eso es un valor muy importante para todos”.

Nuño: “Nunca había estado tanto tiempo sin marcar”

Uno de los claros protagonistas del partido ante el Ceares fue Luis Nuño. El jugador asturiano del Arosa abrió su cuenta goleadora de la temporada con un doblete para abrir y cerrar la cuenta de los cuatro goles de su equipo.

No ocultaba Nuño que “tenía muchas ganas de abrir ya mi cuenta personal porque la verdad nunca había estado tanto tiempo sin marcar, pero sobre todo, me alegro por el equipo. Veníamos de una derrota dura en casa ante el Langreo y necesitábamos reaccionar”. Ahora, con 14 puntos, los vilagarcianos están a la misma distancia de la zona de ascenso que del descenso directo. El Salamanca es el próximo escollo.