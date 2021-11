“El equipo necesita un buen resultado, una victoria contundente, donde seamos fuertes defensivamente y no nos hagan goles; esto nos daría fuerza y empaque, y sobre todo, premiaría el trabajo que estamos realizando después de un partido en el que no merecimos la derrota, como ocurrió contra el Langreo”. Alberto Martín, pese a ser un recién llegado al Arosa es uno de los jugadores con más experiencia del equipo arlequinado, y ayer no dudó en mostrar la confianza que tiene en sus compañeros para enlazar resultados positivos que puedan sacar a la escuadra de la zona baja de la tabla.

El mediocentro reconoce que jugó uno de sus mejores partidos con la zamarra arlequinada el pasado fin de semana. “Es un poco contradictorio haber perdido después de un buen partido, es una sensación frustrante que sienta muy mal, pero tenemos otra oportunidad para resarcirnos y para eso trabajamos; creo que este equipo va en línea ascendente”, valora.

Para el centrocampista resulta extraño “comenzar la temporada con malas sensaciones pero con buenos resultados, y ahora, que las sensaciones son buenas, los resultados no llegan”. Pese a ello, insiste en que “hay que quedarse con el trabajo y las sensaciones actuales, solo nos falta tener resultados, pero si seguimos así, llegarán tarde o temprano”.

Quizás la asignatura pendiente que tiene el equipo “sea la de nosotros mismos, tenemos que demostrar individual y colectivamente nuestro potencial para conseguir resultados positivos, debemos tener las ideas claras con todo lo que nos transmite el cuerpo técnico y tener las mismas vibraciones que el pasado fin de semana, cambiando el resultado final”. Es más, Alberto Martín reconoce que “un triunfo a domicilio ante un rival directo como el Unión Ceares, puede ser importante para entrar en una dinámica que nos haga crecer como grupo de cara a los partidos que quedan hasta el descanso navideño”.

Aunque la 2ª RFEF es una categoría que se estrena este año, es muy similar a la antigua 2ª B, categoría que Alberto Martín conocía perfectamente en los grupos del sur. El período de adaptación al fútbol norteño ha sido superado, un período donde “los equipos son nuevos para mi, con jugadores de mucha calidad, incluso de categorías superiores, y muy bien trabajados; el fútbol es evidente que evoluciona y, en una categoría tan igualada como esta, cualquiera te acaba poniendo las cosas muy difíciles”.