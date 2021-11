Los tres puntos que habrá en juego el domingo (12.00 horas) en el campo de La Cruz de Gijón son de vital importancia tanto para el Ceares como para un Arosa con el que comparte zona de descenso.

Pablo Busto es el entrenador de un equipo astur al que ascendió el pasado curso de Tercera División y que llega a la cita con tres puntos menos en su haber que los vilagarcianos. No oculta el técnico que “ahora los partidos empiezan a ser más importantes cada semana. La necesidad obliga y también las ganas de reforzar el trabajo con resultados”.

Con seis derrotas en las siete últimas jornadas, el técnico del Ceares considera que la justicia no va aparejada a los merecimientos. “Estamos en un buen momento de juego e incluso también de entrenamientos, pero no de resultados. Es curioso, pero se está juntando nuestra mejor fase de trabajo, sin lesiones, con unos partidos en los que no estamos teniendo el acierto que se necesita en momentos clave”.

Pone como ejemplo Pablo Busto para referirse a la situación de su equipo lo sucedido en partidos precedentes, “en Adarve antes del 2-1 tuvimos un tiro al palo. En Navalcarnero perdonamos dos o tres situaciones y terminamos encajando en un córner. También es verdad que en esta categoría hay tanta calidad que cualquier desajuste se paga”.

Después de haber conseguido sus 7 puntos única y exclusivamente ante rivales gallegos, el Ceares espera mantener la racha ante un Arosa al que Pablo Busto tiene en buena estima. “Es un equipo muy sólido que empezó con resultados favorables y se fue atascando. Ahora están creciendo en juego, atacando mucho más, pero les está costando ser sólidos atrás. Es que no es fácil encontrar el equilibrio que todos los equipos buscan”.

Con 17 goles encajados hasta la fecha, parece que es ahí donde se encuentra la debilidad del próximo rival de los de Jorge Otero. Sin embargo, Pablo Busto tiene claro que en su campo las estadísticas ofrecen números distintos. Señala que “siempre tenemos 500 o 600 personas animándonos todo el partido. Somos un club de fútbol popular y nuestra afición es muy futbolera. Es uno de nuestros principales valores”.

Al respecto del devenir de la competición, el técnico del Ceares espera lucha hasta el final, “salvo cinco o seis equipos que se desmarcarán por arriba, el resto vamos a estar muy igualados en la pelea por la salvación y creo que hasta el final ”.