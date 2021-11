El Viajes InterRías ha vuelto a dar un golpe de autoridad a su paso por Santa Isabel. En el histórico escenario compostelano llegó la sexta victoria consecutiva del actual y reforzado líder que se hizo con los tres puntos haciendo valer sus virtudes y minimizando sus carencias.

Si algo tiene claro el equipo de Luis Treviño es aquello que no quiere hacer. A base de un posicionamiento defensivo muy sólido, las de San Pedro cedieron el balón a su rival para empezar a presionar en las zonas que más interesaba. Con lo que no contaba ninguno de los dos equipos fue con el accidente sucedido en el minuto 8. Fue cuando a una defensora local se le escapó un control en la última línea. Una atenta Nati De Francisco le robó la cartera para demostrar su calidad e instinto de gol con un remate lejano que penalizó la posición adelantada de la portera compostelana.

Con el marcador a favor, el planteamiento del Viajes InterRías se fortaleció. El Victoria no era capaz de encontrar los huecos en la trabajada defensa de un líder que no quería dar ningún tipo de concesión. De lo que no estaba libre nadie era de las lesiones y en ese sentido Andrea Villadeamigo se hizo daño en un tobillo viéndose obligada a dejar su puesto a Balo a los 18 minutos de partido.

La primera parte se consumió entre el quiero y no puedo de las locales y la contundencia defensiva de un líder que encontraba en las acciones a balón parado el camino para asustar, pero sin ningún tipo de alarde.

Ese control de partido dio paso a una aceleración del ritmo y de las ocasiones tras el descanso. Las primeras en avisar fueron las locales obligando a intervenir a Paula en dos tiempos. En el otro área, Machado pudo hacer el 0-2, pero de ello se encargó el poste con la portera local ya batida. Poco después, tampoco Nati De Francisco fue capaz de hacer efectiva una buena situación para marcar.

En medio del intercambio de golpes, el Victoria tuvo una buena situación, pero dentro del área pequeña Lau remató excesivamente arriba. A continuación Cata obligó a Carmen Sumay a lucirse bajo palos para mantener el 0-1 reinante en ese momento.

El Victoria llegó a empatar con un excelente disparo de Laurita desde fuera del área. Restaban 20 minutos y el líder tuvo que ponerse los galones para poder sumar su sexta victoria consecutiva. El balón parado se convirtió en el salvoconducto elegido con el pie derecho de Balo como aliado. Dos faltas perfectamente botadas por la ferrolana sacaron a relucir la excelente cualidad rematadora de Nati de Francisco y Cata.

Primero llegó el turno del doblete de la delantera con un cabezazo inapelable e imparable para la portera compostelana. Del mismo modo llegó el 1-3 que sería definitivo, pero esta vez con Cata como ejecutara del perfecto servicio de Balo a balón parado. Incluso la ferrolana pudo hacer el cuarto en una córner directo, pero lo que sí llegó fue un triunfo que afianza el buen hacer de las de Luis Treviño.