Pedro Muñoz Fole y Ricardo Ramos se proclaman campeones del mundo

El Club Kenpo Vilagarcía ha vuelto a cosechar títulos mundiales. En esta ocasión fue en Turquía donde se está celebrando el Campeonato del Mundo de esta disciplina, concretamente en la ciudad de Antalya. Allí Pedro Muñoz Fole y Ricardo Ramos han vuelto a saborear las mieles del éxito tras una jornada inaugural completamente estelar en cuanto a resultados.

Dos oros y una plata fue la cosecha de Pedro Muñoz Fole. El primero de los éxitos llegó en la especialidad de kata de mano vacía. El vilagarciano tuvo que superar a rivales indonesios y argelinos antes de plantarse en la final ante un portugués al que también dominó.

Reconocía el vilagarciano que “era la competición de inicio y la verdad es que estaba bastante tensionado. Antes de empezar, en la competición femenina, a España no le fue nada bien y eso me generó un poco de ansiedad por hacerlo bien. Había mucha incertidumbre por el nivel tan alto que había, pero a medida que pasaron las rondas me fui sintiendo más cómodo”.

Ese primer oro de la jornada supuso además unas descarga emocional muy grande como él mismo reconoce, “la verdad es que me emocioné mucho porque fue un año con mucho trabajo detrás. El hecho de tener que estar en Barcelona y no poder entrenar con Mario Hermo, mi entrenador de siempre, fue algo bastante complicado”.

La segunda cita fue la de kata por equipos, competición a la que acudió junto a Ricardo Ramos e Iván Parada, de Ribeira. El resultado fue una medalla de plata que dejó un sabor agridulce, “Iván venía de competir antes y no tuvo apenas descanso y lo acusamos un poquito”. Tras ganar a los segundos equipos de Argelia e Indonesia fue el primer equipo indoneso el que les privó del oro.

Pedro Muñoz volvió al primer cajón del podio en kata con armas. Los representantes de Argelia, Francia y nuevamente el mismo rival portugués al que se midió en kata de mano vacía, conformaron el camino triunfal del vilagarciano hacia su octavo oro mundial en los cuatro últimos mundiales.

También Ricardo Ramos obtuvo otras dos medallas más que sumar a la de kata por equipos. Entre ellas el oro logrado en defensa personal por equipos, consiguiendo además la tercera posición en kata de mano vacía.

El competidor de A Illa reconocía que se siente muy orgulloso de ver recompensado el trabajo., “además subir al podio junto a Pedro fue una adrenalina enorme”.