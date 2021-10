Después de tres derrotas consecutivas, el Arosa buscará esta tarde (A Lomba, 19.00 horas) un punto de inflexión que le permita volver a sumar puntos en su casillero. El cuadro que dirige Jorge Otero ha sufrido tres derrotas en las que no ha sido inferior a sus rivales, pero le ha faltado la contundencia necesaria en las dos áreas y, sobre todo, un poco de suerte para no ser derrotado. Además de la necesidad que tiene el equipo de puntuar, los arlequinados se medirán a un rival directo en la lucha por la permanencia. El Navalcarnero es un clásico de Madrid y cuenta con jugadores bregados en campos de 2ª B, e incluso, en campos de Galicia, como es el caso de los defensas Aitor Núñez, que jugó la pasada campaña en el Pontevedra, y de David Uña, que militó dos temporadas en el Compostela.

Otero tiene claro que su equipo quiere ganar y “está trabajando para hacerlo, somos conscientes de que no podemos quedarnos en los merecimientos que hemos hecho en los encuentros anteriores, pues esos merecimientos no ganan partidos, pero si nos indican el camino que debemos seguir”. La clave del encuentro ante los madrileños estará en el trabajo defensivo ante un rival al que le gusta tener el balón y en ser “agresivos en ataque, materializando las ocasiones de las que dispongamos y haciéndoles sentir incómodos en todo momento”.

El técnico arlequinado destaca de su rival que se trata de un equipo al que le gusta jugar el balón, “no se encierran y no juegan a la contra, o por lo menos, no lo han hecho en los encuentros anteriores, así que tenemos que apretar, obligarles a replegar y provocar equivocaciones que nos permitan ponerles en aprietos; somos conscientes de que sumar no va a resultar sencillo, pero el equipo en casa hace muchas cosas bien y es algo que debemos aprovechar para sumar”.

En esta ocasión, la escuadra arlequinada va a poder contar con el apoyo de todo el público en A Lomba, al permitirse la entrada del 100% del aforo, algo que el técnico del Arosa ensalza. “Esperamos que la afición responda como hasta ahora, sentirnos apoyados es importante para nosotros”. Insiste en que el equipo “está trabajando bien, aunque no se vea reflejado como quisiéramos; confío en la reacción de mis jugadores, porque sé que están concentrados y que terminaron el encuentro ante el Unión Adarve cabreados por no sumar después de hacer méritos para ello; se les nota esa inconformidad que les hace estar vivos y que les va a permitir luchar porque los tres puntos ante el Navalcarnero se queden en casa”.

El técnico no podrá contar con Álex Cobo y Róber, ambos lesionados de larga duración, ni con los centrales Campillo, que sufre una rotura de fibras, y Álvaro Denis, que arrastra molestias. Para este encuentro, Otero ha convocado al juvenil Migui y al portero David Conde.