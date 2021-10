Es una de las grandes referencias atacantes con las que cuenta el Arosa, pero este inicio de campaña le ha costado encontrarse con el gol. Pedro Beda se estrenó como anotador el pasado domingo con un tanto desde los once metros que no sirvió para puntuar ante el líder, el Unión Adarve, pero sí para poner fin a una sequía que se llevaba extendiendo desde hace demasiado tiempo para un delantero que vive de anotar. “Necesitaba ese gol, los delanteros necesitamos conseguir tantos y ayudar al equipo, pero esta temporada nos está costando mucho anotar, aunque llegamos bastantes veces”, explica el delantero brasileño.

Para Beda, el inicio de la temporada no fue el mejor ya que reconoce que “la pretemporada me costó, pero creo que ya me encuentro bien físicamente para ayudar a mis compañeros”. Eso en una categoría tan exigente como la 2ª RFEF, donde los equipos están a un buen nivel física y técnicamente ha provocado que el Arosa “no haya tenido encuentros fáciles, aquí hay que trabajar a tope para sumar los tres puntos al final de los 90 minutos”. También es cierto, continúa Beda que, durante los encuentros que ha disputado el Arosa “ningún equipo fue claramente superior a nosotros, en todos ellos competimos, pero en algunos nos faltó un poco de suerte”.

Un ejemplo de lo que afirma fue el propio encuentro ante el Unión Adarve en el que “nos empatan al final de la primera mitad y el gol de ellos es un disparo que se iba fuera pero que rebota y acaba dentro, convirtiendo en derrota un buen partido”. Tras este resultado toca enfrentarse al Navalcarnero, uno de los equipos que va a luchar con el Arosa por no descender. “Tenemos que seguir trabajando y confiando en lo que hacemos, porque estoy seguro de que dará sus frutos tarde o temprano; no hay partido del que no hayamos salido con buenas sensaciones, incluso en las derrotas, pero en el fútbol priman los resultados, que aguardamos que lleguen en el próximo encuentro”, señala.

Camisetas

Por otra parte, la venta de las camisetas rosa del Arosa, con las que pretende visibilizar el cáncer de mama, va a un buen ritmo. De hecho, de las 18 que van a salir a la venta, quedan por adquirir tan solo cuatro. El resto han sido compradas y abonadas por lo que mañana, cuando se acabe el encuentro, pasarán a manos de las personas que las han adquirido.