El Arosa busca una inflexión en Madrid

Todo ascenso conlleva retos nuevos como el que le tocará al Arosa este mediodía (12.00 horas) en el madrileño barrio del Pilar. Allí tocará medirse al líder de la categoría, un Unión Adarve que espera con tres puntos más en su casillero, pero en mejor dinámica.

Después de dos derrotas consecutivas, los vilagarcianos son conscientes de la importancia de demostrar en Madrid su capacidad de reacción. Todo ello con el máximo respeto a un rival al que Jorge Otero valora en consecuencia. Según el técnico, “vamos con la idea de sumar tres puntos. Es un rival difícil y un campo complicado ante un Unión Adarve que defiende muy bien y no se equivoca. Es rápido y veloz, incluso apoyándose en el portero que tiene un golpeo extraordinario”.

Una de las cuestiones que han sido tenidas en cuenta en el plan de partido de los vilagarcianos es la que se refiere a las dimensiones del terreno de juego. Es por ello que el entrenador arlequinado insiste en que “será un partido de segundas jugadas y de estar muy atentos. Tenemos claro lo que debemos hacer para ganar, pero los detalles van a marcar mucho el desarrollo del juego”.

Acerca de las características del rival dirigido por Diego Nogales, Otero tiene claro que su posición clasificatoria no es cuestión de azar. “Es un equipo que lo tiene muy claro. Es contundente y expeditivo, con velocidad por fuera y buenos delanteros. Lo que está haciendo lo está haciendo francamente bien. Está ahí por méritos propios y además marcando goles con varios jugadores aportando bastante de cara a portería”, apuntó.

Acerca del hecho de jugar en superficie sintética, el técnico arlequinado considera que “estamos entrenando en sintético y eso no va a ser un problema. Quizá el horario es más peligroso, pero es lo que hay y hay que acostumbrarse y no perder el tiempo en eso. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar que es en hacer bien nuestro trabajo y que ellos no saquen sus virtudes, pero buscando siempre portería contraria”.

El Arosa se desplazó ayer a Madrid con una convocatoria igual a la del duelo ante el Coruxo con la única variación de la entrada de Sidibé en lugar de Jorge Fajardo por decisión técnica. Por otro lado, el equipo lucirá en este partido un brazalete negro en señal de luto por el fallecimiento en las últimas horas de la madre del técnico arlequinado Jorge Otero.