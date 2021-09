El Coruxo advierte de sus intenciones

El Coruxo llegará el domingo a Vilagarcía con la firme intención de demostrar que su recuperación es un hecho. Después de tres derrotas consecutivas para abrir el curso, el empate del último partido ante el Avilés ha dejado un mayor poso en lo anímico que en lo clasificatorio puesto que los vigueses siguen cerrando la tabla.

Gonzalo Fernández cumple su primera temporada en el banquillo de los de O Vao, plaza a la que llegó avalado por su buen hacer en el Choco en las dos temporadas anteriores. Si bien no oculta la incomodidad que siempre deja su débil arranque, el optimismo marca el mensaje del técnico, “si bien la clasificación no lo refleja, creo que nuestro trabajo no ha sido tan malo. Los detalles marcan los partidos, pero hay una evolución en nuestro rendimiento y el último partido nos dejó unas sensaciones muy buenas”.

Respecto a lo que está por venir, el entrenador vigués considera que “el primer mes de competición es un poco una toma de posiciones, pero prácticamente nunca la clasificación de ese primer mes se mantiene a final de liga. Estamos casi en una toma de contacto en la que sí ha quedado demostrado el nivel parejo de muchos equipos y que los puntos se están decidiendo por pequeños detalles”.

En su valoración de la trayectoria del Arosa hasta la fecha, el técnico del Coruxo tiene muy claro que “está en una muy buena línea. Solo perdieron el último día en Segovia, pero dejando una imagen muy buena. Demostraron saber manejarse bien incluso con marcadores en contra y merecieron más. Lo que tengo muy claro es que el Arosa nos va a exigir estar a nuestro mejor nivel si queremos sacar algo positivo de A Lomba”.

En lo estrictamente futbolístico, Fernández destaca de los vilagarcianos que “cuenta con buenas individualidades al servicio de una idea colectiva que está muy bien trabajada. Tienen claro a lo que quieren jugar y saben como desarrollar esa idea. Además es un equipo al que los resultados le están dando la confianza que se necesita y eso es muy importante”.

Con las ausencias obligadas del lesionado Martín Fuentes y del sancionado Aitor Aspas, el Coruxo reconoce que tiene el partido de A Lomba marcado en rojo en su calendario. Añade Gonzalo Fernández que “lo tenemos marcado porque queremos dar continuidad a lo que hicimos en el último partido ante el Avilés. Es muy importante en ese sentido. Además, el trabajo durante la semana está siendo bueno y queremos que se refleje en el campo y en la tabla”.

Por su parte, el Arosa también tendrá el reto de romper la serie de dos encuentros consecutivos sin ver portería. Todo ello de cara a un encuentro en el que A Lomba ya podrá hacer uso del 80% de su capacidad, lo que supone un importante avance para un club que se había quedado prácticamente sin margen de maniobra en cuestión de aforo.

La afición elegirá al mejor jugador del mes

Una de las novedades en la dinámica de esta temporada para el Arosa será la interacción continua con los aficionados. En esta línea, el club ha puesto en marcha la posibilidad de elegir al mejor jugador del mes. Las votaciones se pueden realizar a través de las redes sociales de la entidad y, hasta el momento, los tres jugadores que encabezan las votaciones son Mon, Ross y Pedro García. Gracias al patrocinio de la firma Atlantic Oil Star, se ha podido poner en marcha esta iniciativa que se mantendrá durante toda la competición.

Álex Cobo y Róber pasan por quirófano

Apenas 12 días después de sus respectivas lesiones producidas en la visita al Marino de Luanco, Róber Fernández y Álex Cobo serán sometidos hoy a cirugía en el Hospital Quirón Domínguez de Pontevedra. Cabe recordar que Cobo será intervenido de la rotura del menisco externo de su pierna derecha mientras que el delantero porriñés sera sometido a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior con una baja estimada de seis meses de duración. Por otra parte, el club confía en que el estado del césped de A Lomba siga mejorando en las próximas horas para que llegue en las mejores condiciones posibles al domingo. Para ello no se está produciendo ningún entrenamiento allí.