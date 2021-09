Los problemas del campo de A Lomba con el césped son crónicos desde hace años, pero siguen lastrando al Arosa sin que nadie sea capaz de ponerle coto. Los arlequinados se medirán esta tarde a la UD Llanera (17.00 horas) sobre un césped en estado lamentable, con algunas zonas en las que ha desaparecido casi por completo.

El propio Jorge Otero, técnico del Arosa, reconocía en la previa del partido que el campo “está muy mal y esta situación no nos ayuda en nada para poder desplegar el juego que queremos, pero no nos queda otra que adaptarnos”. Para Otero, un equipo como el Arosa “no se merece que el campo se encuentre en este estado, no quiero que esto se tome como una excusa, pero a nosotros esta situación no nos beneficia absolutamente nada”.

El equipo no ha entrenado en los últimos quince días sobre el césped de A Lomba para ver si consigue recuperarse, pero esta semana la imagen era pésima y parecía muy complicado de recuperar. En lo que respecta al encuentro, Otero tendrá las bajas de Piay (a causa de un virus), Róber y Álex Cobo, estos últimos tras las graves lesiones sufridas en Luanco. A estas tres bajas se suman las dudas de Ross y Diego Diz, que arrastran molestias.

El técnico arlequinado apuntaba ayer que “hemos tenido una buena semana de trabajo y llegamos al partido con ganas de seguir sumando, de refrendar las dos victorias anteriores con otra”. No será sencillo, la UD Llanera, explica Otero, es un equipo “al que le gusta replegar y trata de salir rápido a la contra, además de manejar muy bien el balón parado, con gente de mucha envergadura”. Una de las claves del partido estará en “impedir que desarrollen sus virtudes e imponer nuestro juego y que el partido vaya por donde nosotros queremos”.

Del rival también destaca individualidades como las de Omar o Matías, “jugadores rápidos y dinámicos que se quedan descolgados y buscan transiciones rápidas, mientras el equipo acumula gente en su línea defensiva y no resulta nada fácil crearles una ocasión”.

En la convocatoria se encuentra, pro primera vez, Pablo Porrúa, uno de los fichajes de esta temporada. El joven delantero tuvo que hacer frente a una sanción de dos encuentros y todavía no ha podido debutar con el primer equipo arlequinado. Porrúa reconoce que “tengo muchas ganas de jugar porque llegue tarde en pretemporada a causa de un confinamiento”. El joven se ha adaptado bien al vestuario y espera que A Lomba se pueda convertir “en un auténtico fortín del que sacar el máximo de puntos posible”. En lo que respecta al rival, Porrúa apunta que “le hemos visto algunos partidos y apunta a un rival aguerrido, que sabe perfectamente a lo que juega; tenemos que tener cuidado con las transiciones y asumir que nos vamos a encontrar un duelo competido y agresivo, que se va a resolver en los pequeños detalles”.