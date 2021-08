El Concello ha cancelado la organización para este año de la Carreira Popular de Meaño, motivado por la situación COVID-19. Lo transmite el gobierno local a través de un comunicado en que refleja las palabras del regidor meañés, Carlos Viéitez: “Como gobierno -afirma- tenemos que pensar en el bienestar, en la salud y en la seguridad colectiva, y eso implica proteger a las personas que tendrían que estar expuestas en la organización del evento”. “Ha sido -agrega- una decisión nada fácil de tomar, pero estamos convencidos de que es lo que teníamos que hacer”.

Así, una de las clásicas gallegas de más solera no se celebrará por segundo año consecutivo, en el que tocaría disputarse la edición número 36 y que debería correrse el domingo 12 de septiembre. Un verano de 2021 en que, por el contrario, algunas organizaciones populares sí han dado el paso de retomar sus carreras, si bien adaptándolas al momento COVID-19. Entre otras, el “Andar y Correr” de Baiona, la Carreira Nocturna de Vilagarcía o la Milla Urbana del concello de Sanxenxo.

La primera lo ha hecho con una edición virtual, que se está pudiendo disputar durante el verano, merced a la app “Baiona co Deporte” configurada para esta y otras citas deportivas de aquel concello. La Nocturna de Vilagarcía se celebró bajo el formato de carrera cronometrada, con salidas de 9 atletas cada 20 segundos, a fin de evitar aglomeraciones y garantizar el distanciamiento físico. Y la XXI Milla Urbana de Sanxenxo, comprometida para el 29 de agosto, se disputará por separado en las diferentes categorías.

Tampoco este año el concello pudo celebrar su Festa dos Muiños ni su primera Festa do Viño, previstas para el mes de julio, y que mismo el gobierno local había incluido en los presupuestos aprobados el 30 de abril. Para tal fin en el documento contemplaba 14.000 para la Festa do Muiños, 20.000 para la Festa do Viño. Una inclusión que sorprendía a la oposición, que preveía que ambos eventos no se celebrarían por la pandemia, advirtiendo ya entonces el portavoz socialista Manuel Radío que dichas partidas “podrían quedar inmovilizadas si no se celebran los eventos y no se emplea ese dinero”, estimando que lo prudente hubiera sido decretar un parón y dedicar esas partidas a otros fines.