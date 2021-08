Álvaro Denís se ha convertido en el último fichaje del Arosa, una incorporación que destaca por su juventud, tan solo 21 años, y por su versatilidad en toda la línea defensiva, aunque su posición predominante es la de central. A pesar de su juventud, el joven malacitano cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol. Comenzó su formación en el CD Málaga, donde militó durante toda su etapa de formación.

La posibilidad de seguir creciendo como futbolista le llevó a una aventura fugaz en el Birmingham, donde tan solo estuvo en pretemporada probando para el sub-23, antes de que los malos resultados llevasen a la directiva a ceder o despedir a todos los españoles del equipo, una circunstancia que le llevó a recalar en el Rayo Vallecano B. En el club franjirrojo de la capital de España militó una temporada antes de hacer las maletas e irse a Alicante, para militar en el filial del Hércules, donde fue una pieza clave durante toda la temporada.

Cuando le surgió la posibilidad de formar parte del proyecto del Arosa, Denís no se lo pensó dos veces e hizo las maletas para venirse a Vilagarcía. “Pedí referencias del club y me hablaron muy bien de él, de que se trataba de una entidad muy seria y que contaba con una gran afición”. El defensa se define como un central rápido y trabajador que “sobre el campo no escatimo en el esfuerzo” y que espera ganarse la confianza del técnico para formar en el eje de la defensa, su posición natural. Denís también ofrecerá otras alternativas a Jorge Otero, ya que se trata de un jugador polivalente que puede jugar como lateral o como pivote defensivo.

El joven malacitano se unió a los entrenamientos en el día de ayer y espera entrar en la dinámica de grupo cuanto antes. “Aunque llego en buena forma física tengo que acoplarme cuanto antes al juego del equipo”, explicaba ayer durante su presentación.

El director deportivo, Rafa Sáez, y el presidente de la entidad, Manuel Abalo, fueron los encargados de presentar en sociedad al jugador, reconociendo ambos que “tenemos mucha ilusión con su llegada y esperamos que pueda convertirse en un hombre importante en esta temporada histórica que vamos a afrontar en la 2ª División RFEF”.