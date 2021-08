La Preferente contará con cinco equipos de O Salnés

Los cinco formarán parte del grupo sur de la Regional Preferente, donde están encuadrados un total de 25 equipos, un número desorbitado y que obligará a buscar algún tipo de fórmulas para completar la competición.

Formarán parte del grupo sur, en el que estarán con otros 21 equipos, aunque queda por definir el formato de competición

Junto a los cuatro equipos de O Salnés en ese grupo están encuadrados también ACD Polígono, Velle, Verín, Barbadás, Nogueira de Ramuín, UD Ourense, Portonovo, Sanxenxo, Pontevedra B, Beluso, Moaña, Gran Peña, Valladares, Cultural Areas, Caselas, Sporting Guardés, Porriño Industrial, Atios, Pontellas y Mondariz. En principio, el inicio de la categoría está previsto para los días 19 o 27 de septiembre en función de si se articulan diferentes subgrupos debido al overbooking de equipos existente este año. El pasado año, el Ribadumia militó en la Tercera División, categoría que no pudo mantener, mientras que el Villalonga se quedó a las puertas del ascenso. Cambados y Umia disputaron la competición express, mientras que el Céltiga decidió no inscribirse para no exponer a sus jugadores a un contagio.

Los equipos de la 1ª Autonómica, cuyo inicio de competición no tendrá lugar hasta el 10 o el 17 de octubre, serán los mismos que en años anteriores, veinte por cada uno de los grupos en los que se divide. Los equipos de la comarca de O Salnés volverán a estar incluidos en el grupo 5 de la categoría y en ella estarán Amanecer, USD Grove, Unión Dena y Zacande, los mismos que militaban en esta categoría antes de que se suspendiese la competición en marzo de 2020 debido a la pandemia. Los cuatro se encontrarán con Alertanavia, Marcón, Atlético Cuntis, Arcade, La Guía, Campolameiro, Moraña, Santa Mariña, Tyde, Candeán, Racing Castrelos, A Lama, San Adrián, Goián, Tomiño y Caldelas. En principio, todo apunta a que el sistema de competición no variará mucho con respecto a temporadas anteriores.