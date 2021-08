La Volta a Portugal celebró ayer su día de descanso, una jornada que Gustavo César Veloso aprovechó para restañar sus heridas, las que le provocó una dura caída en el inicio de la etapa del pasado domingo entre Belmonte y Guarda. El vilagarcano sufrió magulladuras por todo el cuerpo, sobre todo en una de sus piernas, y pronto se dio cuenta de que no iba a poder soportar el ritmo de la última ascensión cuando Porto y Efapel desatasen las hostilidades, como así ocurrió.

Pese a ello, el vilagarciano no dudó en defender el “amarelo” de la Volta que lucía su compañero Álex Marque, un objetivo que consiguió, ya que el estradense partirá en la etapa de hoy como líder, aunque sea tan solo por cinco segundos. El estradense continúa con opciones, pero el vilagarciano las ha perdido al perder más de siete minutos en la subida a Guarda y situarse ahora en la 25ª posición de la tabla, a 7:41 de su compañero de equipo.

El propio Veloso reconocía a los medios portugueses al término de la prueba del pasado domingo que su intención era recuperarse del duro golpe que sufrió en la caída con un único objetivo “ayudar a Marque, porque pienso que estamos haciendo una gran Volta y merecemos algo grande”. Veloso también explicaba porque se vació para defender el “amarelo” de Marque. “Si tenemos un compañero en posición de ganar, tenemos que dar todo por el, nunca he tenido dudas sobre eso y no va a ser ahora cuando las voy a tener; estamos a muerte con Marque para ayudarlo a llegar de amarillo a Viseu”. Conseguirlo no será sencillo, ya que enfrente tendrá a los dos equipos más potentes de la Volta, el W-52 Porto y el Efapel.