El Arosa renueva a Julio Rey y Sidibe

Para ambos jugadores será el reencuentro con un técnico para el que ya jugaron en la anterior etapa de Otero en el banquillo de A Lomba. Además, el rol de titulares alcanzado tanto por Julio Rey como por Sidibe en el tramo decisivo de la temporada, sumado a su identificación con la afición, ha convertido su renovación en una alegría generalizada para la afición.

Me hace especial ilusión y tengo muchas ganas de que empiece ya la temporada porque es un reto bonito para todos los estamentos del club Julio Rey - Jugador del Arosa

El propio Julio Rey no ocultó su alegría por continuar una temporada más vistiendo de arlequinado, “estoy muy contento por volver a contar conmigo en la que va a ser mi sexta temporada consecutiva en el Arosa. Es algo que no es fácil de conseguir en un equipo de esta exigencia”.

Añadió el polivalente centrocampista vilagarciano que debutar en 2ª RFEF con el equipo de su ciudad “me hace especial ilusión y tengo muchas ganas de que empiece ya la temporada porque es un reto bonito para todos los estamentos del club”.

También se refirió Julio Rey a su reencuentro con Jorge Otero puesto que el de Vilagarcía es uno de los que todavía permanecen en la plantilla desde la anterior etapa del técnico de Nigrán en A Lomba, “estuve dos temporadas con él y, siempre lo he dicho, fue uno de los entrenadores más importantes que tuve en mi carrera. Apostó por mí en un momento muy difícil para mí y siempre le estaré agradecido. Su vuelta solo me genera sensaciones positivas y esperamos hacer una buena temporada todos juntos”.

Estoy muy agradecido a todo el mundo por el apoyo y al club por la renovación y al mismo tiempo estoy muy ilusionado por empezar a entrenar Oumar Sidibe - Jugador del Arosa

La confirmación de la continuidad de Oumar Sidibe también fue acogida de muy buen grado por la afición vilagarciana. El centrocampista de Burkina Faso tampoco dudaba a la hora de mostrarse “muy contento por renovar y seguir otra temporada más en Vilagarcía. Estoy muy agradecido a todo el mundo por el apoyo y al club por la renovación y al mismo tiempo estoy muy ilusionado por empezar a entrenar”.

También se refirió Sidibe a la vuelta de Jorge Otero del que tiene claro que “es un gran entrenador. Ojalá le salga todo bien porque su suerte es la suerte de todo el Arosa. Yo soy de los que creo que le va a salir todo bien y para eso vamos a poner todo de nuestra parte dentro y fuera del campo”.

Por otro lado, la actividad sigue siendo frenética en la sede del club en las últimas horas para seguir perfilando una plantilla que tendrá un máximo de 22 fichas y que solo podrá contar con 16 licencias para mayores de 23 años. Actualmente, ya son cinco los jugadores que integran la plantilla: Sidibe, Julio Rey, Javi Fontán, Piay y Campillo.

“Un pedazo del Arosa se queda en mi corazón”

Por otro lado, también se han dado las primeras bajas en la plantilla que consiguió el ascenso. Los tres primeros nombres en la lista de los que no continuarán son los de Adrián Gómez, Javi Otero y Pablo Pillado. Uno de los tres jugadores ya desvinculados de la entidad, Adrián Gómez, quiso aprovechar la oportunidad de despedirse para apuntar que “fueron dos años increíbles. El primero metimos al Arosa en play off después de 27 años y una pandemia mundial nos impidió poder jugar ese play off en A Lomba, algo que hubiese sido mucho mejor que jugar en Balaídos. El segundo año fue mucho mejor. Conseguimos lo que todos ansiábamos, pero me quedo con ese vestuario impresionante en los dos años”.

Añadió el defensor argentino que “me llevo muchos recuerdos y ningún pero hacia nadie. Me toca salir, pero no se sabe si en un futuro volveré de entrenador porque el fútbol da muchas vueltas. Un pedazo del Arosa se va a quedar siempre en mi corazón”.

Por otro lado, esta misma mañana se producirán más novedades en el equipo puesto que la intención del club es la de presentar la primera cara nueva en el grupo de jugadores. Uno de los candidatos es Brais, jugador en edad sub-23 que viene de completar una muy buena temporada como central zurdo en el Alondras, precisamente a las órdenes del propio Jorge Otero que le otorgó la titularidad en Cangas.