Quizá no hubiese persona más feliz en el dia de ayer que Manuel Abalo. El presidente del Arosa lo primero que expresó fue que “se lo dedico a mi familia y a los directivos que llevo en el corazón. Hay algún directivo que la verdad que lo tengo en el corazón como Lino González que fue un baluarte para salvar a este club en el momento más difícil del club hace once años. Un momento en el que no podíamos ni fichar jugadores. Entre él, yo y personas como Fajardo o una persona que tampoco está como Abelardo, lo sacamos adelante. Fueron once años peleando contra todo”.

De cara a lo que viene, el presidente apunta que “siempre trabajamos con la mejor intención. Estoy muy emocionado por este ascenso. Vamos a una categoría bonita que pelearemos por mantenerla. Ahora viene el trabajo para hacer un equipo para mantenernos en esta categoría. Vilagarcía demostró que hay una gran afición. Agradezco todo este apoyo. Siento mucho que no hubiese más gente en el campo”.

También tuvo palabras para su entrenador, “Rafa ya hubiese estado hace diez años aquí. En el momento que tuve la oportunidad lo llamé y no dudó en venir. Lo intentamos mucho antes, pero no se daban las circunstancias. Habrá gente que pensará que hay alguno que lo pueda hacer mejor, pero como arosista y como entrenador no hay nadie como él. Yo me siento muy arosista, pero aún más arosista que yo es Rafa Sáez”.