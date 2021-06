El último paso para regresar al futuro

El fútbol de la comarca, y más concretamente el de Vilagarcía, se juegan hoy el retorno a un lugar que abandonaron hace exactamente 28 años

Apenas ocho días después del agónico duelo de semifinal ante el Estradense, el equipo de Rafa Sáez se ha situado a las puertas de una meta que puede poner fin a un eterno camino de desventuras económicas y deportivas. Ganar, o en su defecto empatar, es lo que separa a los arlequinados de volver a formar parte de la llamada “liga de las ciudades”.

El técnico de los vilagarcianos, que contará con las bajas del lesionado Róber y del sancionado Javi Otero, deja claro que el equipo llega bien a la gran cita. “Hay que jugar con corazón y con cabeza. Hay que saber gestionar la situación emocional. Lo más importante ante el Estradense fue la cabeza y como el equipo se mantuvo peleando y centrado pese a todas las adversidades. El equipo está emocionalmente equilibrado y preparado para las situaciones difíciles. El rival está en buena dinámica, pero nosotros estamos muy confiados en nuestras propias fuerzas”, apuntó.

Ganar, o en su defecto empatar, es lo que separa a los arlequinados de volver a formar parte de la llamada “liga de las ciudades”

Acerca de que Somozas espera mañana, Rafa Sáez es rotundo al señalar que “ya no hay secretos a estas alturas de la temporada. Todos sabemos que el Somozas vive mucho de la presencia de Pablo Rey y no solo en balón parado. También Marcos Álvarez está muy bien en banda derecha. Además, entre Nuño y Pablo Rey llevan 26 goles metidos. El Somozas tiene muchas amenazas porque si no las tuviese, no se entendería que esté disputando una final por el ascenso a 2ª RFEF. Del rival nos preocupa en general todo el equipo”.

Ya no hay secretos a estas alturas de la temporada. Todos sabemos que el Somozas vive mucho de la presencia de Pablo Rey y no solo en balón parado Rafa Sáez - Entrenador del Arosa

También tiene el entrenador del Arosa un mensaje claro para la afición arlequinada. No hay dudas respecto al apoyo que va a recibir el equipo en un día en el que se puede volver a la anteriormente conocida como 2ª División B. Subraya Sáez que “la afición del Arosa cuando tiene que estar del lado del equipo, sabe hacerlo mejor que ninguna. El otro día se demostró que fue el factor necesario para salvar una situación límite. Aupó a los jugadores en la medida que lo hizo. Fue el jugador número 12 porque es una afición de 10”.