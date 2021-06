El Arosa se pone en manos del comité clínico de la Xunta de Galicia para poder ampliar el aforo de A Lomba de los 698 asientos permitidos actualmente hasta cerca de las 1.500 localidades operativas de cara a la final por el ascenso a 2ª RFEF que se disputará el domingo con el Somozas como rival.

Para ello ha sido necesario elaborar un plan de ampliación en el que se ha tomado como referencia la reducción de la distancia social a un metro de distancia. Rodrigo Lojo, vicepresidente del club, fue el encargado de desarrollar un protocolo en el que obligatoriamente tendrán que estar operativos cuatro accesos al estadio. La intención es que los aficionados accedan a su localidad por la puerta más cercana para evitar aglomeraciones tanto a la entrada como a la salida.

En el club son optimistas respecto a que el comité de expertos anuncie en las próximas horas una relajación de las restricciones para aforos en lugares al aire libre. Además, el plan elaborado también ha recibido el visto bueno del Concello de Vilagarcía, por medio de la Fundación de Deportes.

Con todo ello, el club iniciará hoy la venta de entradas a la espera de que se confirme la ampliación de aforo prevista. El precio se mantendrá respecto al duelo ante el Estradense, por lo que los socios podrán retirar una entrada con su carné por cinco euros mientras que los no socios tendrán que abonar 12 euros.

Cabe la posibilidad de que cada socio pueda retirar con un único carné dos entradas al precio de 5 euros cada una, pero esta cuestión depende inexcusablemente de que se aprueba la ampliación del aforo a 1.500 personas.

Por otra parte, el Somozas ya ha solicitado su cupo de entradas en torno a las 70 contabilizando directivos y aficionados. Esto supone que la amplia mayoría de las localidades estarán a disposición de los vilagarcianos a partir de hoy mismo.

La alta expectación que está generando un encuentro que puede poner fin a una espera de 28 años se está haciendo sentir en el interés de cada vez mas aficionados por conseguir una localidad para estar el domingo en A Lomba.

Ross jugará y se apercibe de cierre El partido frente al Estradense todavía vivió ayer sus últimos coletazos. El juez único de competición ha estimado el recurso interpuesto por el club en relación a la tarjeta que supuso la expulsión de Martín Ross, por lo que el central estará disponible para Rafa Sáez ante el Somozas. Por otro lado, A Lomba queda apercibida de cierre y el club tendrá que pagar una multa por lo recogido en el acta respecto a las pérdidas de tiempo con los balones, así como por “una invasión sin incidentes”, como reflejó el colegiado Gabriel Quintairos.

“De no haber pasado acabaría muy hundido”

Muy contento se mostraba Martín López Ross tras la anulación de la tarjeta que le supuso la expulsión. Reconoce además que “sabía que me iba a expulsar nada más pitar la falta. Tenía muchísima rabia. Fui a junto de mi padre para que me dijera si la había visto por la tele y me eché a llorar porque el partido quedaba muy condicionado. Si no hubiésemos pasado la eliminatoria me iría hundido para casa y sintiéndome culpable. Cuando acabó el partido sentí mucho alivio”.