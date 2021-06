El arosismo se echa a la calle en Vilagarcía

La oportunidad es histórica y eso se ha hecho notar en las calles de Vilagarcía, especialmente en la plaza de Galicia, donde el Arosa instaló ayer una carpa para animar a los socios y aficionados a acudir al campo de A Lomba. Durante toda la jornada fueron muchos los aficionados que se pasaron por allí, mostrando su apoyo al equipo y su esperanza de poder superar las dos eliminatorias que quedan.

La ilusión por ese ascenso también ha germinado en la plantilla arlequinada, aunque son muy conscientes de que no va a resultar sencillo y de que cualquier error puede costarles la eliminación. En este primer duelo, los arlequinados van a tener enfrente un equipo que se ha ganado a pulso estar en la lucha por el play off. El Estradense de Alberto Mariano no será un rival sencillo, tal y como reconoce el técnico del Arosa, Rafa Sáez, recordando los dos encuentros que les enfrentaron en la primera fase. “Se mostraron como un equipo muy sólido, que nos planteó muchas dificultades y dos encuentros muy igualados; es cierto que conseguimos la victoria, pero nos costó mucho sufrimiento en el marcador y en el desarrollo del juego”.

A esas circunstancias se suma el hecho de que el equipo de A Estrada está acabando como un tiro la temporada. En la primera fase le costó encadenar resultados positivos, pero consiguió meterse en el grupo del play off y completar una segunda fase espectacular, con cinco victorias y una derrota que les clasificaron como primeros de grupo. “Son un equipo que viene desde Preferente jugando juntos y bajo la dirección del mismo técnico, y todo ese trabajo se nota porque tienen muy interiorizados muchos mecanismos de juego; a ello se suma que no especulan con el resultado y siempre tratan de llevarse el partido”, apunta Sáez.

Aunque cuenta con buenas individualidades, especialmente de medio campo hacia arriba, Sáez ensalza al colectivo, “son un equipo en el que trabaja todo el mundo y son muy solidarios en los aspectos defensivos y en la presión, comprometiendo el juego del equipo rival”.

El técnico insiste en que les va a tocar sufrir pero también incide en que “un ascenso de categoría es un proceso de sufrimiento y esfuerzo, y en este caso, no lo iba a ser menos; confiamos en nosotros, en nuestro juego y en la posibilidad de hacer las cosas bien, a lo que se suma el apoyo que vamos a recibir de la grada”. De hecho, A Lomba ha agotado el papel para una jornada que puede ser histórica. El club sacó puso a la venta entradas para los socios a cinco euros, mientras que los no socios deberían abonar 11 hasta completar el aforo máximo establecido por las autoridades sanitarias con motivo del COVID-19. Lo hizo a principios de esta semana y ayer ya se habían agotado por completo.