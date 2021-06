Estradense: primera piedra en el camino

Mañana, a partir de las 21.00 horas, el césped de A Lomba acogerá un duelo clave para el futuro del Arosa. Los arlequinados recibirán al Estradense en la semifinal del play off por el ascenso, un equipo que desborda juventud y lucha por sus cuatro costados, un empuje que le ha llevado a convertirse en la gran sorpresa de esta temporada. Bajo la tutela de Alberto Mariano, entrenador con el que consiguieron el ascenso a la categoría hace dos campañas, el equipo ha ido creciendo aferrado a esa juventud con hombres como Brais Calvo, Piñeiro (formado en el Arosa), Juanín o Javicho entre otros. El equipo tardó en carburar, y estuvo muy cerca de caer al grupo por la permanencia, pero enganchó una racha buena que le permitió colarse en el del play off. En él venció cinco encuentros y cayó tan solo en uno, clasificándose como primero de grupo. En el primer duelo de este play off se midió al Alondras, al que acabaría derrotando con un solitario tanto en el descuento cuando jugaba con un hombre menos.

El equipo de Alberto Mariano es una de las grandes sorpresas de esta campaña

Alberto Mariano reconocía ayer que el rendimiento de su equipo ha estado por encima de lo que se esperaba en el inicio de la temporada pero que se han ganado el derecho a soñar siendo conscientes de las dificultades con las que se van a encontrar en A Lomba. Mariano reconoce que el Arosa “es uno de los mejores equipos de la categoría, un equipo que puede jugar a muchas cosas y que tiene muchas alternativas a la hora de atacar, mientras que en defensa son muy seguros y apenas encajan”. El técnico recuerda que en los dos partidos de la primera fase, sobre todo en A Estrada, “pudimos haber sido superiores a ellos en juego, pero acabamos perdiendo los dos debido a la calidad que tiene el Arosa”.

Aunque el cartel de favorito es del Arosa, Mariano rechaza todo tipo adjetivos porque “cuando los jugadores saltan al verde, esas catalogaciones se olvidan; lo que está claro es que va a ser un partido de mucha tensión, de muchos nervios, y el equipo que consiga controlarlos, tendrá mucho avanzado a la hora de conseguir la victoria”. Insiste en que “hay que tener tranquilidad y estar seguros de lo que debemos hacer porque un encuentro de estas características siempre se acaba resolviendo por pequeños detalles”.

Una de las grandes preocupaciones para mariano es Brais Calvo. El jugador, que ha sido clave para el equipo esta campaña, arrastra una lesión desde el duelo con el Deportivo B, mientras que Piñeiro será de la partida tras serle retirada la tarjeta roja de O Morrazo.