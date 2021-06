El Ribadumia no continuará el año que viene en Tercera División. Ganar en Arzúa era condición innegociable para mantener las opciones, pero la superioridad quesera, sumada a la victoria del Barco ante el Estudiantil, ha certificado el descenso del equipo aurinegro en la temporada con la permanencia más cara de la historia.

Sobre el castigado césped sintético de O Viso, lo cierto es que al Ribadumia le costó tomarle la medida al partido desde un comienzo. La falta de control del juego sobre un campo en el que el dominio de sus peculiaridades hace más poderoso a los de Chus Baleato, hizo que pronto llegasen curvas muy peligrosas para los intereses visitantes.

Prácticamente desde la nada, llegó el primer tanto de los arzuanos. Fue en una acción en la que el lateral Dani Blanco convirtió un despeje defensivo en un pase en diagonal de más de 60 metros que cogió desprevenida a toda la defensa del Ribadumia. Iván García fue el receptor del envío para controlar y chutar con todo a favor para batir a Baraca de disparo cruzado.

No habían transcurrido ni cinco minutos y el escenario no podía ser más desalentador. Incluso pudo ser peor si, escasos minutos después, Santi Taboada no hubiese cabeceado fuera un saque de esquina cuando se encontraba con ventaja para marcar en el segundo palo. Curiosamente, una acción idéntica se repitió en la otra portería y con el mismo desenlace. En esta ocasión fue Charles el que no conectó el remate preciso también en el segundo palo.

Superado el primer cuarto de hora parecía como si el Ribadumia ya le hubiese tomado el pulso a un juego que es totalmente la antítesis de su propuesta habitual de juego combinativo. Empezaron a igualarse los duelos y a aparecer más líneas de pase en el caudal ofensivo visitante, con lo que el partido empezó a tomar otro cariz.

Estaban los de Luis Carro haciendo méritos para igualar la contienda. La mejor situación para haberlo hecho llegó en una jugada maradoniana de un Rubén Cerqueiras que tomó el balón en la línea de medio campo para ir dejando atrás a todos los rivales que le salieron a su paso, con dos túneles incluidos, para plantarse en el mano a mano con todo a favor ante Raúl Marqueta. Sin embargo el portero le ganó la partida cuando más fácil parecía todo al adivinarle la intención al rematador.

Con esa incómoda sensación de haber merecido más, llegó el ecuador. Tocaba reordenar ideas y el Ribadumia volvió al campo con la hoja de ruta bien marcada. Puso rumbo firme a la portería local y llegó el empate tras un penalti de Dani Blanco sobre Monchito que materializó con galones Javi Domingo.

Desgraciadamente, la serie de infortunios de la temporada para los de A Senra vivió un nuevo episodio porque solo tres minutos después del empate, el Arzúa hizo el 2-1. Fue tras un córner que Charles despejó hacia la frontal del área donde Iván García, totalmente libre de marca, golpeo de interior a placer para que la pelota se colase pegada a la cepa del poste de Baraca.

Con los aurinegros noqueados, Vivito tuvo un disparo al poste. Los nervios empezaban a hacerse notar y Luis Carro movió el equipo para arriesgar al máximo buscando darle la vuelta al marcador. Ello no evitó que Baraca tuviese que intervenir en más de una ocasión para poder mantener las esperanzas.

Tuvo el empate Óscar Martínez tras un buen pase de Álex Fernández, pero remató demasiado arriba. A continuación, Monchito estrelló un remate delante de la portería en el cuerpo de Dani Blanco.

Los riesgos dieron mucho espacio a los de Baleato que se encontraron con Baraca por dos veces hasta que el destino tenía previsto el 3-1 con una acción individual de Pedro Delgado quien, tras revolverse de la presión de Óscar, disparó desde la frontal del área para poner la rúbrica a un partido y, por ende, al descenso de un Ribadumia que matemáticamente ya se ha quedado sin opciones de finalizar entre los cuatro primeros del grupo.

Ficha del partido:

Arzúa: 3

Raúl Marqueta, Dani Blanco (Brais Prieto, min. 67), Jorge Queiruga, Santi Taboada, Jorge Tomé, Marcos García (Sergio Otero, min. 39), Pedro Delgado, Vivito (Diego Fuentes, min. 89), Brais Pedreira, Iván García (Borja Míguez, min. 67) e Íker Hurtado (Raúl Maneiro, min. 89).

Ribadumia: 1

Baraca, Carlos (Óscar Martínez, min. 58), Javi Domingo (Giráldez, min. 80), Miguel Vázquez, Diego Abal, Óscar Iglesias, Paco Reigosa (Álex Fernández, min. 58), Rubén Cerqueiras, Monchito (Dieguito, min. 73), Fran Fandiño (Eloy, min. 58) y Charles.

Goles: 1-0, min. 5: Iván García; 1-1, min. 50: Javi Domingo, de penalti;2-1, min. 52: Iván García; 3-1, min. 82: Pedro Delgado.

Árbitro: Juan Luis Davila Fernández (Vigo), auxiliado por Daniel González y David Veloso. Amonestó a los locales Marcos García y Brais Pedreira. Por parte visitante amarillas para Giráldez, Miguel Vázquez, Óscar Iglesias, Monchito y el técnico Luis Carro.

Incidencias: Décima jornada de la liguilla por la permanencia. Campo de O Viso, Arzúa.