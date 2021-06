Un final de infarto para el Ribadumia

En el caso de los de Luis Carro, y con tres jornadas por delante, la derrota ante el Viveiro en A Senra les ha dejado literalmente sin margen para el error. Además, ganar los nueve puntos que restan podría no ser suficiente para salir de las ocho últimas plazas si no se dan los resultados en lo que se refiere a Arzúa y Barco, los únicos equipos a los que todavía puede dar caza entre los cuatro primeros clasificados.

Con todo ello, en el Ribadumia tienen muy claro que el primer error podría ser pensar más allá que lo más cercano. No solo por la proximidad de la temporada, sino porque además la visita al Arzúa es un partido que, en caso de derrota, podría suponer el descenso de categoría si la UD Ourense gana su partido en Cantarrana ante el Viveiro.

Después de lo que suceda en Arzúa el domingo, el Ribadumia recibirá al Paiosaco y finalizará la competición en el campo del Fisterra. Pero nada contará si el domingo no se vence en Arzúa. Así de claro lo tiene un Roberto Pazos que no oculta que “estamos bastante tocados. Contra el Viveiro hicimos un partido muy serio en todos los sentidos, pero el destino no estaba a nuestro favor. Al final se dio todo lo peor, pero tenemos claro que aún nos quedan balas”.

El portero y uno de los capitanes del Ribadumia es de los primeros en enarbolar la bandera de la esperanza, pero siendo consciente de una realidad innegable. Poner el foco más allá de Arzúa es un error que no quiere cometer, “solo podemos centrarnos en lo que podamos controlar. Tenemos que ganar y dejar al Arzúa a tiro y confiar en que los equipos que ya están descendidos sigan compitiendo como lo han hecho hasta ahora. Cualquier otra cábala no conduce a nada”.

Considera además Roberto Pazos que “ahora no podemos perder la cabeza, sino estar lo más centrados posible. Aún pueden pasar muchas cosas. Hemos demostrado que sabemos competir y hacer buenos partidos para ganar. La situación es la que es, pero no se puede olvidar de lo que somos capaces”.

En lo que respecta al Arosa, las incógnitas permanecen al respecto de cuando poder jugar la eliminatoria de semifinales en A Lomba. El Choco apura sus últimas horas de cuarentena forzada tras detectarse un caso positivo en la plantilla y tiene intención de volver a los entrenamientos en el transcurso de esta semana. Todo ello a la espera de conocer la fecha en la que se jugará la eliminatoria previa entre Somozas y el propio equipo redondelano.

En este sentido, lo más factible es que sea el miércoles 2 de junio el día elegido para la eliminatoria, pasando a fijarse el domingo 6 como el partido que disputaría el Arosa con el Estradense o el Choco como únicos rivales posibles.

El Villalonga arrancará con la visita al Areas

La competición exprés de Preferente también entra en su recta final. Lo hace además con Villalonga y Cambados todavía en liza peleando por objetivos de lo más apetecible. El que sí ha despedido el curso es el Umia finalizando en la quinta posición de su subgrupo tras la última derrota ante el Pontevedra B. En el caso de los de San Pedro, serán uno de los seis equipos que aspiren a las dos plazas de ascenso a 3ª RFEF.

Al acceder como segundo clasificado, arrancará la liguilla decisiva con un único punto por los tres con los que comenzarán los tres primeros clasificados de cada uno de los subgrupos. El sistema de competición es el de seis equipos que disputarán una liguilla a una sola vuelta y contabilizando los encuentros de la primera fase ante el rival del mismo subgrupo. En definitiva, el Villalonga se medirá por este orden a Cultural Areas, Juvenil de Ponteareas, Atlético Arnoia y Barbadás.

Los de Ricardo Fernández visitarán a los rivales pontevedreses y recibirán, en los dos últimos encuentros, a los ourensanos. Por otra parte, el Juventud de Cambados ha accedido, debido a la renuncia obligada del Pontevedra B, a la liguilla de clasificación para la disputa de la primera ronda de la Copa del Rey el próximo año. Para ello, tendrá que medirse en formato liguilla a una vuelta a Polígono San Cibrao y al Caselas. De hacerse con la primera plaza, los de Pénjamo se medirían en campo neutral al primer clasificado del otro grupo para lograr el billete.