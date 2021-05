Sin pólvora en el momento clave

El equipo de Vilalonga notó los nervios de lo que tenía en juego en los primeros instantes, con muchas dificultades para mover el balón ante un Oviedo B con mucha calidad y que pudo adelantarse en esos primeros minutos. Fue en una acción de Vera que se fue fuera por muy poco.

Sin embargo, aún no había pasado un cuarto de hora de encuentro cuando el equipo dirigido por Luis Treviño comenzó a carburar y a pisar el área contraria con acciones muy clara. La primera la tuvo Raquel, que en muy buena posición, estrelló el balón en una defensa contraria. La propia Raquel filtraba, poco después, un pase espectacular a Connie que, sola ante la meta rival, disparaba fuera. El encuentro pasó a jugarse en el campo local, con el Interrías buscando un gol que las acercase al sueño. Mery, a la salida de un córner cabeceó alto una prolongación de Connie. Parecía cuestión de tiempo el tanto visitante, pero los minutos pasaban sin que este llegase.

Las noticias que llegaban desde Santander no eran buenas, un tanto del Victoria alejaba la posibilidad del play off. Pese a ello, el Interrías seguía a lo suyo, pero aunque gozaba de ocasiones, no conseguía anotar ese tanto que necesitaba y sin estrenar el marcador se acabarían yendo al descanso.

El regreso a la cancha siguió con claro dominio visitante, que tuvo dos clarísimas ocasiones para adelantarse, una en un jugadón de Lola que no fue capaz de rematar Connie y otro en un centro de esta que no remató bien Mery. Las de Treviño pusieron cerco a la meta ovetense y Balo, Judith, Cata o Lola perdonaban una y otra vez, con remates en área pequeña que no cogían portería. La desesperación se adueñaba de las visitantes que todavía estrellarían un balón en el larguero por mediación de Judith antes del final.