Nueve medallas para la flota arousana en Taboada

La flota arousana consiguió ayer nueve medallas en el Campeonato Galego de barcos de equipo, categorías infantil y cadete, disputado en el embalse de Belesar a su paso por la localidad lucense de Taboada. En la prueba participaron unos 400 palistas, un porcentaje importante de ellos pertenecientes a clubes de la comarca de O Salnés. El mejor resultado por equipos lo consiguió el As Torres, que se alzó con el tercer puesto en la categoría infantil masculina. Los palistas arousanos regresaron con cuatro oros, los obtenidos por Marta Castiñeiras y Mariña Busto ( As Torres de Catoira) en la categoría infantil B C-1 3.000; por Sofía Parada (Cambados) y Alba Baños (Depornautic Vilagarcía) en la categoría infantil B K-2 3.000; por Candela Romero y Candela Barreiro (Náutico Pontecesures) en la categoría infantil A C-2 3.000; y el obtenido por Samuel Iglesias y Daniel Darriba (As Torres) en la categoría infantil B C-2 3.000 metros. A estas medallas se sumaron otras cinco de plata y bronce.